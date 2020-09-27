FETÖ’nün serbest bırakılan 9 avukatı için yakalama kararı
Ankara’da 11 Eylül'de FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan avukatlardan 39'u tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, bunlardan 6'sı tutuklanmış, 33'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Başsavcılığın itirazı üzerine serbest bırakılan avukatlardan 9'u hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Polis şüphelilerden 5'ini yakaladı. FETÖ’nün ‘avukat yapılanması’na yönelik İzmir merkezli 19 ilde başlatılan operasyonda ise 18 kişi daha tutuklandı. Daha önce başka illerde adliyeye sevk edilen ve tutuklanan 15 zanlıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 33’e yükseldi.