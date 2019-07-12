FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı (3)

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Ülke genelinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında darbeci askerlerle örgüt yöneticilerinin yargılandığı çok sayıda dava karara bağlandı.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kararlılıkla devam ederken, kalkışmada etkin rol oynayan kritik isimlere cezaları verildi.

Bu kapsamda, darbe teşebbüsü sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele saldırı düzenleyen ve polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit eden ekipte yer alan 37 kişinin yargılandığı davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timine ceza yağdı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Şubat 2017'de başlayan ve 4 Ekim 2017'de karara bağlanan davada, bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ve 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın dosyası ayrıldı.

- "Menfez paşası'na da "Hero" tişörtlüye de ömür boyu hapis

Sözde "yurtta sulh konseyi"nde yer alan, suikast girişimini planlayıp saldırıyı yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler ekibinin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen, MAK ekibinin başındaki eski binbaşı Taner Berber ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu'ya 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve iki kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan "menfez paşası" lakaplı Zekeriya Kuzu, ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret", "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve 3 ayrı "nitelikli yağma"dan da toplam 82,5 yıl hapisle cezalandırıldı.



Kuzu ile menfezde yakalanan ve davada "Hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelince salondan atılan eski MAK üyesi Gökhan Güçlü'ye de "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve iki kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Güçlü ayrıca "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapse mahkum edildi.



Suikast girişimini planlayan ve timi yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve iki kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Yerdeki suikast timini yöneten eski binbaşı Şükrü Seymen'e ise "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve iki kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 3 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri eski Albay Ali Yazıcı'ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Yazıcı'nın cezası, eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi.



Karar aşamasından sonra dava dosyası İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, aralarında suikast girişimini planlayan ve timi yöneten Sönmezateş, Seymen, Berber, Kuzu ve Yazıcı'nın da bulunduğu 37 sanık hakkında verdiği kararları onadı.

Yerel mahkemenin "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan beraat kararı verdiği sanıklar eski pilot Haydar Murat Özden ile eski astsubay Aydın Özsıcak, Gösterit ve Ahmet Koçan'ı bu suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, eski albay Cenkbahadır Avcı'ya ise "Cumhurbaşkanına suikasta yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Daire, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi.

Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.



- Dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti de ceza aldı

Malatya'da darbe girişimine ilişkin davada 14 sanık ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "FETÖ/PDY üyesi olmamasına rağmen", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verildi.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş, eski albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ve Tayfun Tuna, eski yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, eski binbaşılar Eyüp Kök, Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk ve İbrahim Dede ile eski yüzbaşı Kemal Keskin'e "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Mehmet Ergün ve üsteğmen Hüseyin Çakıcı'ya ise müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca İbrahim Dede'yi, 15 Temmuz Gazisi Enes Gün'ü yaralamaya yönelik eylemi nedeniyle 24 yıl, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş'ı da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Davanın gerekçeli kararında, 15 yıl hapis cezası verilen Adem Huduti'nin, teşebbüse katılan sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu belirtildi.



Kararda, "(Adem Huduti) FETÖ/PDY üyesi olmamasına rağmen darbe teşebbüsünde aktif rol oynayanların etkisiz hale getirilmesi için zamanında, etkin karar vermediği, karargahtaki darbe teşebbüsü eylemindeki sürecin uzamasına neden olduğu, böylelikle darbeye teşebbüs eylemine katılan sanıkların eylemlerinin icrası sırasında onları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava

Darbe girişimi sırasında Kocaeli'deki Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada yargılanan 90 sanıktan, aralarında eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin de bulunduğu 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, 35 sanığın dosyasını ayırmıştı.

- Sakarya Valiliğini işgal girişimine ilişkin dava

O gece Sakarya Valiliğini işgal girişiminde bulunan ve 19 kişiyi açılan ateş sonucu yaralayan aralarında dönemin 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un da bulunduğu 222 sanık hakkında açılan dava sonuçlandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 15 Ağustos 2018'de sonuçlanan 86'sı tutuklu 222 sanıklı davanın bir numaralı sanığı eski Albay Uğur Coşkun "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan toplam 110 yıl 7 ay 15 gün, eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer de "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan toplam 102 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 54 sanığın da çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay ile 20 yıl 10 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



"Yurtta Sulh" adlı WhatsApp grubunda Sakarya Valiliği önünde yaşananları anlatan Coşkun'un, "Ateş açarsak üç beş vururuz ama içeri girişi engelleyemeyiz", "Sakarya'da acil desteğe ihtiyaç var halk tanklara müdahale etmeye çalışıyor" mesajları ortaya çıkmıştı.

- Yakalanan "ilk darbeci"ye ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olup, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum edildi.

- Erzurum

Erzurum'da, "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan "sıkıyönetim direktifi" konulu emri uygulamak istediği iddiasıyla yargılanan eski yarbay Yaşar Buçkun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay, Gülen'in diğer yeğeni Hüseyin Gülen de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ilk duruşmada 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski Erzurum Vali Yardımcısı Ersin Boylu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Darbe gecesinde izni bitmeden kente dönüp kalkışma yapan kişilerle telefonda görüştüğü ve olay gecesi görev yerine gitmediği iddia edilen dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Kurmay Binbaşı Sancar Genç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Örgütün sözde "büyük bölge mülkiye yapılanması"nda yer aldığı, "ByLock" aracılığıyla talimat aldığı öne sürülen eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan "Habbab Hoca" lakaplı, örgütün "Erzurum mali kasası" olduğu öne sürülen Ünal Üneş, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kılıç ile eşi eski Yüksekova Hakimi Fevziye Melis Kılıç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum'da, elebaşı Gülen'in amcasının oğlu Lütfü İhsan Gülen'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

- Gaziantep



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssünde yaşananlara ilişkin Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, darbeci general Semih Terzi'nin emir komutayı devrettiği dönemin kurmay başkanı eski yarbay Celal Koca'nın da aralarında bulunduğu 14 eski askere, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konuşlu 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere yönelik görülen davada, aralarında dönemin alay komutanı Turgut Çelebi'nin de bulunduğu 9 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çelebi ile 3 sanık hakkındaki kararı onayan Yargıtay, 4 sanığın eyleminin ise "anayasayı ihlal suçuna yardım etmek" kapsamında kaldığına, bir sanığın ise yeniden yargılanmasına hükmetti.



Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dönemin tugay komutanı Murat Soysal ile kurmay başkanı Hakan Çınar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 12 eski askere ise 6 yıl 3 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



Kentte FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda, örgütün "HSYK imamı" eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'a "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl, eski başsavcı Durdu Kavak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezaları verildi.



Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince, "FETÖ'nün para kasası" Naksan Holding"e yönelik davada, eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu'na "terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kardeşi Emre Nakıboğlu'na 11 yıl 3 ay, babaları eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile şirket yöneticileri Murat Zar ve Cihan Dağcı'ya 8 yıl 9'ar ay, Cahit Nakıboğlu'nun eşi Ferhan Nakıboğlu'na "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Emre Özkaya ile Mesut Çeven'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Arif Çiftçi'ye ise "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, ceza alan sanıkların holdinge bağlı 42 şirketteki paylarının da müsaderesine hükmetti.



Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'e 12 yıl ve kendisini yurt dışına kaçırmayı planladığı iddia edilen Emrah Karayazı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıl hapis cezası verildi.



- Adana

Adana'da darbe girişimiyle ilgili 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, TSK'dan ihraç edilen dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi.

Adana'da görülen davada aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık, eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay İbrahim Yazıcı ile çeşitli rütbelerden 17 eski asker, "Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Adana'da MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı ile Ahmet Karaca'nın avukatlığını yapan tutuklu sanık Alp Değer Tanrıverdi'ye, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



- İzmir

FETÖ'nün elebaşı Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Örgütün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla İzmir'de yargılanan Mehmet Tabanca'ya da 10 yıl hapis cezası verildi.



Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 21 yıl, elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



"Askeri casusluk davası"na bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, FETÖ/PDY kapsamında açılan davada 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



"Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



"Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız da "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet bu cezayı, "Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün isimlerini darbe girişiminin azmettiricisi ve planlayıcısı belli olmadan adli makamlara verdikleri ve buna ilişkin itirafçı oldukları" gerekçesiyle önce 20 yıla sonra da Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 16 yıl 8 aya indirdi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iş adamları Abdullah Kavuk'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 13 yıl, iş adamı Ahmet Küçükbay'a da 13 yıl hapis cezası verdi.



- Kayseri



Kayseri'de, yargılanan eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırdı.

- Bartın

Bartın'da yargılanan, eski İl Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mehmet Erdemir, "anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erdemir, gözaltına alındığı esnada üzerinden çıkan 15 Temmuz takvim yaprağını "güneşin doğuş ve batış vaktini öğrenmek için yanında taşıdığını" öne sürmüştü.

Bartın'da, eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu ile eski TCSG 22 bot komutanı Üsteğmen Emre Dündar "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Ulus İlçe Emniyet Amiri Levent Mustafaoğlu'na da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

- Zonguldak

Eski Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçuna iştirakten 15 yıl, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırdı. Meslekten ihraç edilen Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası aldı.

Zonguldak'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski Kilimli İlçe Emniyet Müdürü Soner Durgun 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

- Karabük

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kardeşi eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Öksüz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Adı sözde "İl sıkıyönetim komutanları" başlıklı listede "Karabük sıkıyönetim komutanı" olarak geçen dönemin Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis ceza aldı.

- Bolu

Bolu'da, yargılanan eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Eski Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Türker Yılmaz'a ise yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

- Çanakkale

Eski Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı tuğgeneral Serdar Ahmet Gündoğdu ve Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, Edirne'de dönemin 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın aralarında olduğu eski 3 rütbeli asker ile Muğla'da eski Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper ve Aksaz Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Aytunç Kan müebbet hapisle cezalandırıldı.

- Mersin

Mersin'de görülen davada, dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Nejat Atilla Demirhan ve eski Kurmay Başkanı Albay Tayfun Ergi'nin de yer aldığı 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 7 yıl 6 ay ila 15 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

- Hatay

Sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat, eski 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı Albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı Albay Kadir Ayhan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Davada yargılanan diğer sanıklardan 29'u da 3 yıl 1 ay 15 gün ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



- Osmaniye

Osmaniye'de görülen çatı davasında yargılanan 381 sanıktan aralarında örgütün "il imamı" olduğu belirlenen Mustafa Tor'un da bulunduğu 213'üne "silahlı terör örgütü yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası, 17 sanığa "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

- Diyarbakır

Diyarbakır'da yargılanan eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan, 20 Şubat'ta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Edirne

Edirne'de, eski 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun'a "Anayasal düzen yıkmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

- Tekirdağ

Darbe girişimini gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı sözde "Tekirdağ sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı Albay Samettin Öremiş, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde, darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada karar verildi.

Darbe girişiminin en etkin isimlerinden biri olduğu delillerle ortaya konan, darbe girişiminin başlamasına iki saat kala yıllık izinde olmasına rağmen birliğe gelerek cuntacıların kurduğu ve kalkışmayı yönettikleri "Yurtta Sulh Biziz" WhatsApp grubunda, darbe teşebbüsünün en aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin ve grubun kurucusu eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile yazışan dönemin Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Cemalettin Doğan, yarbay Latif Çiçek ile binbaşı Servet Arslan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık müebbet, iki sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan aralarında TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Erzincan

Erzincan'da örgüte finans sağladıkları gerekçesiyle yargılanan, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleriyle kapatılan okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 66 sanıktan 53'ü,1 yıl 8 ay 18 gün ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, yargılanan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 6 eski asker ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Uşak

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Samsun

Dönemin Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Samsun'da eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile üsteğmen Ömer Binici, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



- Tokat

Tokat'ta görülen davada, örgütün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Şenel Somuncu'ya 18 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası verildi.

- Trabzon

Trabzon'da, FETÖ'nün önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen ve Kanada'da terör örgütünün sözde "il imamlığı"nı yaptığı tespit edilen tutuklu sanık Davut Hancı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsminin darbeciler tarafından oluşturulan listede sözde "Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanı" olarak geçmesi üzerine gözaltına alınan eski Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili kurmay albay Bahadır Dalgıç hakkında, müebbet hapis cezasına hükmedildi.

- Bayburt

Darbe girişimine ilişkin 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılandığı davada, eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Yarbay Ahmet Ergüden'in de aralarında yer aldığı 6 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Hakkari

Hakkari'de görülen davada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan eski binbaşı Selim Arıdıcı ağırlaştırılmış müebbet, eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal, eski Hakkari İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Demiray Demirci, eski Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emrah Şimşek, eski Tabur Komutanı Yarbay Şükrü Acar, eski üsteğmen Şenol Karaman ve tutuksuz sanıklardan eski üsteğmen Akif Aydın ile eski teğmen Cavit Tarık Sıtkı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada tutuksuz yargılanan 10 eski asker de 12 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

(Bitti)