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Aktüel FETÖ’nün KKTC’deki ‘askeri mahrem imamı’ cezaevine gönderildi
Aktüel

FETÖ’nün KKTC’deki ‘askeri mahrem imamı’ cezaevine gönderildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 17:05:00 -
FETÖ’nün KKTC’deki ‘askeri mahrem imamı’ cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 Ocak'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Zanlılar arasındaki Ö.F.S'nin (59) bir dönem KKTC'de "askeri mahrem imam" sıfatıyla örgütte faaliyet yürüttüğü belirtildi. Ö.F.S'nin 1990 yılında astsubay rütbesiyle ordudan ihraç edildiği, sonrasında örgütün kapatılan dershanesinde bilgi işlem sorumlusu olarak işe başladığı öğrenildi. Zanlının, memur olarak çalıştığı Adana Defterdarlığından da emekliye ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ö.F.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

57 FETÖ’cü kıskıvrak

Öte yandan; FETÖ’nün TSK yapılanmasında oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 73 şüpheliden 57’si İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

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