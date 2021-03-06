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Gündem FETÖ'nün karanlık yüzü New York'ta gösterildi
Gündem

FETÖ'nün karanlık yüzü New York'ta gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 14:21:00 -
FETÖ'nün karanlık yüzü New York'ta gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında dolaşan kamyonetle FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

Kentte 3 gün dolaşacağı öğrenilen kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görüldü.

Kamyonetin bugün de Pensilvanya'daki FETÖ örgütü elebaşının yaşadığı çiftliğin bulunduğu yerleşkede tur atacağı öğrenildi.

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.

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