FETÖ'NÜN "KARANLIK KURUL" ÜYELERİ: FETÖ'nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de, güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyelerine" çevirdi.

"Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyeleri arasında 2001'den bu yana örgütün sözde Almanya imamlığını yapan Abdullah Aymaz da yer alıyor.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre, 1960'da İzmir İmam Hatip Lisesine başlayan ardından İzmir Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olan Aymaz, o tarihte Hisar Camisi'nde vaaz veren elebaşı Gülen ile tanıştı.

Gülen'in ilk talebelerinden Aymaz, 1966 yılında elebaşının ismiyle anılacak örgütün kuruluşunda yer alan 14 kişinden biri oldu.



"Hüseyin Bayram" ve "Safvet Senih" kod isimlerini kullanan Aymaz, 1971 ve 1980'de tutuklandı ancak hakkındaki davalardan beraat etti.

Elebaşı Gülen'in talimatıyla 1983'te örgütün sözde Konya imamlığını yapan Aymaz, burada kaldığı 4 yıl boyunca aynı zamanda Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir'de örgüt faaliyetlerini yürüttü.

Ardından örgütün Avrupa'da yerleşmesini sağlamakla görevlendirilen Aymaz, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika ve Danimarka'da çalışmalar yaptı.



Aymaz, Gülen'e sadakati ve çalışmalarından dolayı bir yıl sonra örgütün sözde "genel müfettişliğine" getirildi.



- Gülen ile ABD'ye kaçtı

Örgütün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliği görevine 1990'da başlayan Aymaz, bir süre sonra elebaşı tarafından ABD'ye ülke imamı olarak atandı.

New Jersey'de FETÖ'nün Altın Nesil Vakfını kuran Aymaz, burada 3 yıl kaldıktan sonra yeniden Türkiye'ye döndü.

Papa II. John Paul'un 1974'te düzenlediği paskalya yortusuna Zaman gazetesi Vatikan temsilcisi Mesut Erişen ve Yunanistan temsilcisi Salih Dede ile katılan Aymaz, aynı tarihte Gülen'in Papa II. John Paul ile görüşmesini organize eden ekipte yer aldı.

Devlet Güvenlik Mahkemesinde dava açılması üzerine Gülen ile 1999'da ABD'ye kaçan Aymaz, 2 yıl sonra Avrupa imamı olarak Almanya'ya gitti.

O tarihten beri Almanya'da yaşayan Aymaz, örgütün kara propaganda merkezi olarak faaliyet yürüten Berlin merkezli Diyalog ve Eğitim Vakfının Denetleme Kurulunda yer aldı.



Aynı zamanda merkezi Offenbach şehrinde bulunan World Media Group AG şirketinin de Denetleme Kurulu Başkanlığını yürüttü.

Elebaşı Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen isimler arasında yer alan Aymaz, kendisi gibi elebaşının ilk talebelerinden Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, İsmet Aksoy, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerle örgütün "gelenekçi" kanadını temsil ediyor.

- Örgüt çalışmalarına devam ediyor

Örgütün sözde eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir beyanında, Abdullah Aymaz'ın Gülen'in ilk öğrencileri arasında yer aldığını, ABD'ye giden ilk FETÖ yöneticisi olduğunu, örgüt içerisinde müfettiş konumda faaliyet yürüttüğünü belirterek, başyüceler kurulunda bulunduğunu ifade etti.

Savcı Serdar Coşkun'un hazırladığı FETÖ çatı davasının iddianamesinde Aymaz hakkında şu tespite yer verildi:



"İzmir'de 1970'li yıllardan itibaren oluşturulan örgütün çekirdek kadrosunda yer aldığı, örgütün üst kurulunda görevli olduğu, örgüt mensuplarıyla Pensilvanya'ya gidip geldiği ve toplantı düzenledikleri mekanlarda birlikte kaldığı, örgüte ait basın yayın organlarında görev aldığı, örgütün ideolojik görüşlerini yansıtan yazılar yazdığı, Amerika ve Avrupa imamı olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisindeki tayin, terfi heyeti içerisinde aktif olduğu, son olarak 'istişare heyeti üyesi' olarak faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmaktadır."



Firari Aymaz hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.



Abdullah Aymaz, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle, kırmızı kategoride yer alıyor.

