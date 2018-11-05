FETÖ'nün finansörü Akın İpek, külçe külçe altın götürmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ finansörü Koza-İpek Holding bünyesindeki altın madenlerindeki usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcı vekili Musa Yücel'in hazırladığı iddianamede şüphelilere, "Kamu kurum ve kuruluşları hakkında dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıntılar rapora döküldü

İddianamede, SPK müfettişlerinin Koza 11 Altın A.Ş. bünyesindeki Mastra madeninde yapılan üretimi mercek altına aldığı, tesislerde kayıt dışı bırakılan külçe altın üretimindeki kaçağın 2011-2015 döneminde holdinge bağlı tüm tesis ve dökümlerinde gerçekleştiği belirtildi. Bu kapsamda, tüm tesis ve dökümlerde yapılan kayıt dışı üretime ilişkin ayrıntılar rapora döküldü.

11 milyon TL'ye tekabül ediyor

Söz konusu tarihler arasında kayıt dışı altın miktarının 8 milyon 756 bin 764 gram, gümüş miktarının ise 3 milyon 734 bin 50 gram olduğu belirtildi. Rapora göre kayıt dışı bırakılan toplam altın ve gümüşün değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu yani 11 milyon TL'ye tekabül ettiği ifade edildi.

Ayrıca 2009 ile 2015 yıllarında 'devlet hakkı' olan 20 milyon 872 bin 501 TL'nin eksik ödendiği kaydedildi. Öte yandan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne üretim ve satış rakamlarının eksik beyan edildiği belirtildi. İddianamedeki tespitlere göre, 3 ayrı kalemde yapılan vurgunun boyutunun 40 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

(Sabah)