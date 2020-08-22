FETÖ'nün bir kripto sistemi daha deşifre edildi!

Türkiye’nin kurumlarında yuvalanan ve talimatı aldıklarında vatanı, milleti sırtından hançerleyen hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hakim-savcı evlerindeki kripto sistemi deşifre oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, alçak örgütün mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, sözde 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'ne yapılan operasyonlar ve elde edilen bulgular kapsamında yargıya sızmaya çalışan kripto isimler teker teker deşifre oluyor. Yürütülen soruşturma dosyasında birbirinden kritik tespitler bulunuyor.

“Ankara çalışma evleri, cemaatin yatak odasıdır”

Sabah'ın haberine göre; FETÖ’cülerden soruşturma çerçevesinde alınan son ifadelere göre, sözde sorumlu mahrem imamların evlerde kalacak şahıslara söylediği ilginç ifadeler ortaya çıktı. Evde kalanlara, Ankara’nın çalışma evlerinin ‘cemaatin’ yatak odası olduğu ve buradan kimseye bahsedilmemesi gerektiğinin söylenildiği ortaya çıktı.

İlk olarak Ankara’da kalıyorlar

Tespit edilen verilere göre bu evlere, hakim ya da savcı olmayı isteyen, yüksek öğretim döneminde FETÖ’nün evlerinde yahut yurtlarında kalan kişiler 'kariyer görüşmesi' kisvesi altında görüşme yapılarak seçiliyor. Sözde kariyer görüşmesi yapıldığı sırada kariyer görüşmesi yapan şahıs kod isim kullanıyor. Hakim ya da savcı olmak isteyen FETÖ’cüler ilk olarak başkent Ankara'da, son dönemlerinde ise İstanbul, Eskişehir, Konya gibi şehirlerde açılan FETÖ evlerinde kalıyor. Yeni açılan FETÖ evlerinin Ankara'dan farkı ise klasik üniversite evlerine benziyor olmasından kaynaklanıyor.

Evleri stajyer FETÖ’cüler kiralıyor

FETÖ, Ankara'da bulunan evlere özel önem gösterirken, FETÖ’ye bağlı 4'lük ve 5'lik puandaki adaylar Ankara'ya, 3'lük olanlar ise diğer şehirlere yollanıyor. Bu evlere çağırılacak FETÖ’cüler hakim ve savcı sınavlarına dört ila beş ay önceden çağırılıyor. İlgili evleri kiralayanlar ise sınav süreçlerinde Ankara Adliyesinde adli veya idari yargı hakim/savcı adayı olarak staj yapan ve FETÖ’nün başkentteki 'Staj evleri'nde kalan yapı üyesi şahıslar kiralıyor. Bu evlerden sorumlu FETÖ’cülere 'Murakıp' ismi verilirken en az iki evden sorumlu olan sözde bir üst pozisyonundaki isim ise 'Sermurakıp' olarak adlandırılıyor. Kod adı kullanan bu FETÖ’cüler bu görevi yaptıkları süreçte aynı zamanda başkent Ankara'da hakim ve savcı adayı olarak görev ifa ediyor.

‘Apartmandakilerle muhatap olmayın’ talimatı

FETÖ, bu evlerde kalan örgüt üyelerine itaat etmeleri gereken talimatları da haber veriyor. Bu talimatların; mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, o evin varlığından hiç kimseye bahsedilmemesi, apartmandakiler ile muhatap olunmaması, olunması halinde ise avukat adayı ya da hukuk öğrencisi olarak kendilerinin tanıtılması olduğu bildiriliyor.

Dışarıdan aramaya açık hatlar aldırıyorlar

FETÖ’nün bu evlerde kalacak olan örgüt üyelerinden bir tanesinin ismine ilgili örgüt hücre evine kullanılmak üzere dışarıdan içeriyi aramaya açık, içeriden dışarıyı aramaya ise kapalı olan sabit bir hat edindiriyor. Bu evlerde cep telefonu kullanımına yasak getirilirken evde kalan şüphelilerin bazılarının telefonları ise açık bırakılarak kendi evlerinde bıraktıkları tespit edildi.

En mühim olan tespitlerden bir tanesi de çalışma evlerinde kalan FETÖ üyelerinin birilerini arayacakları zaman ankesörlü telefon kullandıklarının tespiti oldu. Hain FETÖ bu şekilde evlerin deşifre olmasının engellenmesini planladı.