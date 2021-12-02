Feto’nun bebesi, ABD’yi eleştirenleri eleştirdi

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde ABD vatandaşlığına geçip, “özgürlük” anlamına gelen “Freedom” soyadını alan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter’e ABD’liler bile tahammül edemedi. Enes “Freedom”ın, ABD vatandaşlığına geçmesinin ardından katıldığı Tucker Carlson Tonight adlı programdaki “Bence ABD'de yaşayanlar kendilerini şanslı hissetmeliler. Çünkü onlar eleştirmeyi seviyorlar. Çin veya Türkiye gibi ülkelerde yaşadığınız zaman buradaki özgürlüğün kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. Bu yüzden ABD vatandaşları çenelerini kapamalı ve dünyanın en iyi ülkesini eleştirmeyi bırakmalı. ABD'liler, ülkelerinin özgürlüklerine, insan haklarına ve demokrasisine odaklanmalı” şeklindeki cümlelerini eleştiren Amerikalılar, FETÖ’cü haini adeta yerin dibine soktu.

“ABD tam olarak hangi ölçütlere göre dünyanın en büyük ulusu?”

FETÖ’cü hainin katıldığı programın videosunu twitter hesabından paylaşan gazeteci Justin Baragona’nın söz konusu paylaşımının altına yüzlerce yorum yapan ABD’liler Enes “Freedom”a “ABD tam olarak hangi ölçütlere göre dünyanın en büyük ulusu?” sorusunu yöneltti.

“Erdoğan'a karşı çıkmaları, demokrat oldukları anlamına gelmiyor”

Öte yandan, bir twitter kullanıcısı “Özgürlük hakkında ahkam kesen biri, insanlara çenelerini kapatmalarını söylüyor. Bu kesinlikle özgürlük değil” derken, bir diğer twitter kullanıcısı ise “Enes'in ve mensubu olduğu hareketin Erdoğan'a karşı çıkması, onların liberal, demokrat, reformcu oldukları anlamına gelmiyor” ifadelerini kullanarak pek çok Türk vatandaşından daha ferasetli olduğunu ortaya koydu.

“Batı propagandasını desteklediği için el üstünde”

@TheTylerWest isimli kullanıcı da “Kanter'in televizyonda el üstünde tutulmasının tek sebebi Batı propagandasını desteklemesi” sözleriyle neyin ne olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

“Buna böyle konuşması için kim para ödüyor?”

Enes “Freedom”la ilgili ayrıca “Pekala, entelektüel pozları yapma… Bu spor oyuncusuna politik/ekonomik konuşması için kim para ödüyor?”, “Soykırımı (Çin’in Uygur Türklerine yönelik soykırımı) durdurun diyor ama ABD her zaman soykırımları finanse etmeye yardım ediyor. Vay canına” paylaşımları da dikkat çekti.