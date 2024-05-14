FETÖ’nün ablaları “bukalemun” gibiler Açılan açılana

Soru hırsızlığı ile KPSS’de rekor kıran Gamze Tembel Eser ile Today’s Zaman yazarı İhsan Yılmaz’ın eşi Arzu Yılmaz ve ruhunu 1 dolara satan Hakan Şükür’ün eşi Beyda Şükür’ün ardından şimdi de eski Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak’ın firar ettiği Avrupa’da açılıp saçıldığı ortaya çıktı. Bir dönem “AK Parti başörtülüleri mağdur ediyor” denilerek parlatılan FETÖ’cü Parıldak’ın saçlarının tümünü gösteren fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. İslam’ın emirleri arasında yer alan başörtüsüne “füruat” diyen terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’in kadın militanlarının başörtülerini bir bir çıkarması, alçak örgütün bukalemun gibi nasıl kılıktan kılığa girdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜN FÜRUAT BUGÜN KOMPLE AT

Son olarak eski Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak’ın, Türkiye’den kaçtıktan sonra başını açtığının ortaya çıkması, örtüyü atmanın haşhaşiler arasında açılmanın oldukça yaygın bir taktik olduğunu kanıtlıyor. Müslüman hanımların başının tacı olan başörtüsünü “füruat” olarak değerlendiren Fetullah Gülen sapığının militanlarından bazıları şöyle

ÖNCE KAÇ SONRA AÇ

Türkiye’de takıyye fırsatı kalmayan ve yurtdışına kaçan FETÖ’cüler ilk olarak başörtüsüne veda ediyor. 17 Aralık 2014’te Bank Asya’daki hesaplarından eşi ile birlikte toplan 5.3 milyon lira çeken ve ardından ABD’ye kaçan Hakan Şükür’ün tesettürlü eşi Beyda Şükür ilk iş olarak başını açtı. FETÖ firarisi Hakan Şükür ile eşi Beyda Şükür, ABD’nin San Francisco kentinin pahalı merkezlerinden Palo Alto’da lüks bir hayat sürüyor.

YILMAZ’IN EŞİ DE BUKALEMUN

Fetullahçı ihanet şebekesinin bir diğer bukalemunu, eski Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Arzu Yılmaz. Today’s Zaman yazarı firari FETÖ’cü İhsan Yılmaz’ın eşi olan Arzu Yılmaz, firar ettiği İngiltere’de başörtüsünü çıkarıp atarak Batılı hayat standartlarında yaşam sürmeye başladı. Firarından önce CHP’nin kanalı Halk TV’de sıklıkla ağırlanan bukalemun Arzu Yılmaz, provokatif eylemlerde sıklıkla boy gösteriyordu.

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ÖRTÜYÜ ÇIKARDI, BARLARA DÜŞTÜ

Soru çalarak militanlarını kamu kurumlarına yerleştiren FETÖ’nün KPSS bukalemunu ise Gamze Tembel Eser. 2010’daki KPSS’de FETÖ dershanesi FEM’in öğrencisi olarak birinci olan Gamze Tembel Eser, KPSS soruşturmasının başlamasının ardından İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde gıda mühendisi olarak çalıştığı işini bırakıp 17 Eylül 2014’te İtalya’ya kaçtı. 2010’da ‘KPSS birincisi’ vasfıyla başörtülü şekilde FETÖ medyasına röportajlar veren Tembel, İtalya’da başörtüsünü çıkardı, mini etek giydi, alkollü barların müdavimi oldu.