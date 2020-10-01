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Aktüel FETÖ’nün hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

FETÖ’nün hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 07:57:19 -
FETÖ’nün hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı
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