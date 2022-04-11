FETÖ'den yeni provokasyon! Cami girişine bıraktılar

Kayseri'de bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabının da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.

Melikgazi ilçesindeki Gülük Camisi girişine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kitap bırakıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Yasaklı kitapları cami girişine bıraktı

Polis ekipleri, yaptığı incelemede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu 12 kitabın cami girişine bırakıldığını tespit etti.

Şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin tespiti ve yakalaması için çalışma başlattı.

Kitaplar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü.