  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'den yeni provokasyon! Cami girişine bıraktılar
Gündem

FETÖ'den yeni provokasyon! Cami girişine bıraktılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir caminin girişine FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e de ait olan bazı yasaklı kitaplar bırakıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 17:23:00 -
FETÖ'den yeni provokasyon! Cami girişine bıraktılar

Kayseri'de bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabının da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.

Melikgazi ilçesindeki Gülük Camisi girişine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kitap bırakıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Yasaklı kitapları cami girişine bıraktı

Polis ekipleri, yaptığı incelemede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu 12 kitabın cami girişine bırakıldığını tespit etti.

Şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin tespiti ve yakalaması için çalışma başlattı.

Kitaplar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay