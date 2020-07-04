FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Niğde'de yakalandı
NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, Niğde'de gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da yürütülen soruşturmada FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen polis H.B'yi kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.