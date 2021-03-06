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Gündem FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına karşı Pendik'ten 'Love Erdoğan' mesajı
Gündem

FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına karşı Pendik'ten 'Love Erdoğan' mesajı

FETÖ'cüler tarafından New York'ta 'Stop Erdoğan' ilanına karşılık İstanbul'da Pendik Belediyesi 'Love Erdoğan' yazılı ilanı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 19:27:00 -
FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına karşı Pendik'ten 'Love Erdoğan' mesajı

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Türkiye'den tepki geldi.

Pendik'te "Love Erdoğan" ilanı

Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Sosyal medyada beğeni toplayan görsele, Türkiye genelindeki belediyelerden de destek geldi. FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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