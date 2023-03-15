FETÖ'cülere ve PKK'lılara böyle selam çaktı: Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat!

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylığını büyük sevinçle karşılayan PKK elebaşları ve firari FETÖ'cüleri sevindiren bir gelişme daha yaşandı. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütüne KHK üzerinden yeşil ışık yaktı.

Deprem bölgesini siyasi malzeme olarak kullanan Kılıçdaroğlu, KHK'lıların isteklerine destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği bir ziyarette "KHK'lıların tamamı görevine iade edilecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi FETÖ ve PKK terör örgütü ilişiğinden ötürü hüküm giyen ve devletten ihraç edilen kişilere umut vermiş oldu.