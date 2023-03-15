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Siyaset FETÖ'cülere ve PKK'lılara böyle selam çaktı: Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat!
Siyaset

FETÖ'cülere ve PKK'lılara böyle selam çaktı: Kılıçdaroğlu'ndan skandal vaat!

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal bir vaatte bulundu. FETÖ'cülere ve PKK'lılara selam çakan Kılıçdaroğlu, KHK'lıların tamamının görevine iade edileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 17:42:00 - 2023-03-15 17:44:13

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylığını büyük sevinçle karşılayan PKK elebaşları ve firari FETÖ'cüleri sevindiren bir gelişme daha yaşandı. 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütüne KHK üzerinden yeşil ışık yaktı.

Deprem bölgesini siyasi malzeme olarak kullanan Kılıçdaroğlu, KHK'lıların isteklerine destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirdiği bir ziyarette "KHK'lıların tamamı görevine iade edilecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun skandal vaadi FETÖ ve PKK terör örgütü ilişiğinden ötürü hüküm giyen ve devletten ihraç edilen kişilere umut vermiş oldu.

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