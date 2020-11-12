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Aktüel FETÖ'cülere "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çiftin yargılanması sürüyor
Aktüel

FETÖ'cülere "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çiftin yargılanması sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:58:34 -
FETÖ'cülere "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çiftin yargılanması sürüyor

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'nin askeri öğrencilerle ilgilenen ve "bahçıvan" olarak adlandırılan sözde üst yöneticileri ile mahrem imamları için "gaybubet" olarak bilinen hücre evi kiraladıkları iddiasıyla 10'ar yıla kadar hapisleri istenen çiftin yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açılan tutuksuz sanıklar Z.Y. ve N.Y. çifti ile avukatları katıldı.

Z.Y. savunmasında, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Ben kimseye 'gaybubet evi' temin etmedim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

N.Y. de bir önceki celse ayrıntılı savunma yaptığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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