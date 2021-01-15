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Yerel FETÖ'cüler sabaha karşı evlerinden alındı!
Yerel

FETÖ'cüler sabaha karşı evlerinden alındı!

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 07:30:00 - 2021-01-15 07:31:30
FETÖ'cüler sabaha karşı evlerinden alındı!

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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