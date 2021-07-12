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FETÖ’cü Uslu’dan küstah paylaşım!
Gündem FETÖ’cü Uslu’dan küstah paylaşım!
Gündem

FETÖ’cü Uslu’dan küstah paylaşım!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümüne sayılı günler kala algı operasyonuna başlayan firari FETÖ’cü Emre Uslu AK Parti hükümetine yönelik küstah paylaşımlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:17:00 -
FETÖ’cü Uslu’dan küstah paylaşım!

 YENİ AKİT  ANKARA 

FETÖ'nün ABD'deki firari isimlerinden Emre Uslu, Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik, "AK Parti teşkilatlarına silah dağıttınız" şeklindeki iddialarını diline doladı. Konuya dair Uslu, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu.

Emre Uslu yaptığı paylaşımda, “AKP/RTE 7 yıldır Cemaati silahlı terör örgütü diye yaftalamaya çalıştı ama tüm çabalarına rağmen tek çakı bile bulamadılar. Devir değişince AKP kadrolarından sivillere dağıtılan OTOMATİK SİLAHLAR ÇIKACAK. O zaman göreceğiz SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ kimmiş” ifadelerini kullandı.

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