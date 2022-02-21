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Gündem FETÖ’cü Uslu rezilliğe doymadı!
Gündem

FETÖ’cü Uslu rezilliğe doymadı!

Çapsızlıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Emre Uslu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:52:00 -
FETÖ’cü Uslu rezilliğe doymadı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Çapsızlıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Emre Uslu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdı.

Uslu yaptığı rezil paylaşımda, “@RTErdogan gerçekten çaptan düşmüş. Eskiden bu izni verir sonra da çıkar “Bizans’ı canlandırmak İçin Osman’ı eserlerini, camisini, hamamını yıkıyorlar. Bunlar Bizans’ın torunu, zulüm 1453’te başladı diye boşa demediler” der bu fotoyu her eve dağıtırdı” ifadelerini kullandı.

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