FETÖ’cü Uslu rezilliğe doymadı!
Çapsızlıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Emre Uslu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdı.
YENİ AKİT ANKARA
Çapsızlıkta sınır tanımayan FETÖ’cü Emre Uslu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırdı.
Uslu yaptığı rezil paylaşımda, “@RTErdogan gerçekten çaptan düşmüş. Eskiden bu izni verir sonra da çıkar “Bizans’ı canlandırmak İçin Osman’ı eserlerini, camisini, hamamını yıkıyorlar. Bunlar Bizans’ın torunu, zulüm 1453’te başladı diye boşa demediler” der bu fotoyu her eve dağıtırdı” ifadelerini kullandı.