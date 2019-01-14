FETÖ’cü siteler de kapatılsın

15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra ABD’de kurulan www.savunmahakki.com isimli site içerisinde, FETÖ mensuplarına yönelik "inkar", "yalan" ve "mahkemeleri oyalama" taktiklerine ilişkin yüzlerce dokümanın bulunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin yargılama aşamasında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine yönelik bilgi notlarının yer aldığı www.savunmahakki.com’a, günlük ortalama 530 kişinin giriş yaptığı saptandı. Asker anlamına gelen “soldier” kullanıcı adıyla yayın yapan FETÖ’cü sitede yer alan yargı kararlarını sulandırmak için “Hiçbir iddiayı kabul etmemek, kesin bir dille reddetmek lazım" vurgusu yapılıyor.

FETÖ’den ‘örgüt üyeleri yargı kararlarını sulandırsın’ uyarısı

FETÖ ağzıyla hazırlanan dokümanlarda, emniyet ve savcılık sorgusu sırasında sakin ve rahat bir tutumla yönetilen sorulara ilgisiz cevaplar verilmesi isteniyor. “Bank Asya isimli bankada hesabınız var mı, mevduat hesabına para yatırdınız mı?” bilgi notunda, “Bankada mevduat hesabımın bulunduğu dönemde söz konusu Bankanın faaliyetleri yasal çerçevede devam etmektedir. Yasal olarak kurulmuş ve Devletin yetkili kurullarının denetim ve gözetimi altında faaliyet yürüten söz konusu bankada bankacılık işlemi yapılmasının “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçunun kanıt olarak ileri sürünmesi mümkün değildir” şeklinde cevap verilmesi gerektiği ifade ediliyor. “Çocuklarınızı dershanelere gönderdiniz mi?” dokümanında ise “Çocuklarımı göndermiş olduğum, “özel okul” ve “sınavlara hazırlık dershaneleri” yasal mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet yürüten, Anayasada belirtildiği üzere “Devletin gözetim ve denetimi altında” bulunan kurumlardır. Söz konusu bu eğitim kurumlarının hukuka aykırı bir faaliyetleri, yasalara aykırı bir eylemlerinin bulunması halinde, Devletin yetkili organları tarafından buna izin vermemiş olması gerekir” talimatı veriliyor.

BTK hainlere geçit vermemeli

Örgüt mensuplarının haberleşmek için kullandıkları kriptolu haberleşme programlarına ilişkin talimatların da yer aldığı notta, “Herkesin haberleşme hak ve özgürlüğü vardır ve bu kural olarak gizlidir. Kişi kendisi istemediği müddetçe bunu kimse ifşa edemez. ‘Bylock ile gizli haberleşiyorlarmış, öyleyse suç işliyorlar’ mantığı ve söylemi boş laftır ve açıkça kötü niyetli bir hokkabazlıktır. Kişi, kendi istemediği sürece ifşa edilemez, edilmesi suçtur” ifadeleriyle söz konusu programları kullananların bu durumu inkar etmeleri isteniyor. Karanlık örgütlerin internet üzerinden militan kazanma taktiklerine karşı başarılı bir mücadele yürüten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) FETÖ’cü hainlere göz açtırmaması bekleniyor. BTK’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde AK Parti Hükümetini asılsız suçlamalar ile köşeye sıkıştırmaya çalışan FETÖ’cü siteye yönelik erişimi durdurması isteniyor.