0553 313 94 23

FETÖ’cü siteler de kapatılsın

FETÖ’nün www.savunmahakki.com isimli site üzerinden kirli propagandalarına devam ettiği ortaya çıktı. “Kimse Yok Mu Derneğine Kurban Bağışı”, “Bank Asya’ya para yatırma”, “ByLock iddiaları” gibi başlıklı dokümanların yer aldığı siteye günde ortalama 500’ü aşkın kişinin giriş yaptığı tespit edildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:53

15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra ABD’de kurulan www.savunmahakki.com isimli site içerisinde, FETÖ mensuplarına yönelik "inkar", "yalan" ve "mahkemeleri oyalama" taktiklerine ilişkin yüzlerce dokümanın bulunduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin yargılama aşamasında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine yönelik bilgi notlarının yer aldığı www.savunmahakki.com’a, günlük ortalama 530 kişinin giriş yaptığı saptandı. Asker anlamına gelen “soldier” kullanıcı adıyla yayın yapan FETÖ’cü sitede yer alan yargı kararlarını sulandırmak için “Hiçbir iddiayı kabul etmemek, kesin bir dille reddetmek lazım" vurgusu yapılıyor.

FETÖ’den ‘örgüt üyeleri yargı kararlarını sulandırsın’ uyarısı

FETÖ ağzıyla hazırlanan dokümanlarda, emniyet ve savcılık sorgusu sırasında sakin ve rahat bir tutumla yönetilen sorulara ilgisiz cevaplar verilmesi isteniyor. “Bank Asya isimli bankada hesabınız var mı, mevduat hesabına para yatırdınız mı?” bilgi notunda, “Bankada mevduat hesabımın bulunduğu dönemde söz konusu Bankanın faaliyetleri yasal çerçevede devam etmektedir. Yasal olarak kurulmuş ve Devletin yetkili kurullarının denetim ve gözetimi altında faaliyet yürüten söz konusu bankada bankacılık işlemi yapılmasının “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği” suçunun kanıt olarak ileri sürünmesi mümkün değildir” şeklinde cevap verilmesi gerektiği ifade ediliyor.  “Çocuklarınızı dershanelere gönderdiniz mi?” dokümanında ise “Çocuklarımı göndermiş olduğum, “özel okul” ve “sınavlara hazırlık dershaneleri” yasal mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve faaliyet yürüten, Anayasada belirtildiği üzere “Devletin gözetim ve denetimi altında” bulunan kurumlardır. Söz konusu bu eğitim kurumlarının hukuka aykırı bir faaliyetleri, yasalara aykırı bir eylemlerinin bulunması halinde, Devletin yetkili organları tarafından buna izin vermemiş olması gerekir” talimatı veriliyor.

BTK hainlere geçit vermemeli

Örgüt mensuplarının haberleşmek için kullandıkları kriptolu haberleşme programlarına ilişkin talimatların da yer aldığı notta, “Herkesin haberleşme hak ve özgürlüğü vardır ve bu kural olarak gizlidir. Kişi kendisi istemediği müddetçe bunu kimse ifşa edemez. ‘Bylock ile gizli haberleşiyorlarmış, öyleyse suç işliyorlar’ mantığı ve söylemi boş laftır ve açıkça kötü niyetli bir hokkabazlıktır. Kişi, kendi istemediği sürece ifşa edilemez, edilmesi suçtur” ifadeleriyle söz konusu programları kullananların bu durumu inkar etmeleri isteniyor. Karanlık örgütlerin internet üzerinden militan kazanma taktiklerine karşı başarılı bir mücadele yürüten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) FETÖ’cü hainlere göz açtırmaması bekleniyor. BTK’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde AK Parti Hükümetini asılsız suçlamalar ile köşeye sıkıştırmaya çalışan FETÖ’cü siteye yönelik erişimi durdurması isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:53
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. ABD
  3. FETÖ
  4. inkar
  5. Bank Asya
  6. “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği
  7. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK)
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Türkiye, 2018 yılında 1,5 milyon araç..
    3. Cavaliers, Cedi'nin 20 sayısıyla..
    4. Sanayi üretimi Kasım 2018'de bir..
    5. Borsa, haftaya düşüşle başladı
    6. Asya borsaları
    7. Donald Trump'ı çıldırtacak haber!
    8. Brent petrolün varili 59,78 dolar
    9. Ziraat Türkiye Kupa mücadelesi yarın..
    10. Gram altın 229 lira seviyelerinde
    11. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,..
    12. Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu..
    13. FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    14. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    15. Endonezya'da düşen uçağın ikinci..
    16. Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk..
    17. Cumhurbaşkanlığı'ndan küstah Trump'a..
    18. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    19. Telefonla konuşması genç kızın sonu oldu
    20. "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin..
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!