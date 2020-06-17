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Aktüel

FETÖ’cü ihraç öğretmen, kiraladığı evde yakalanıp tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl önce öğretmenlikten ihraç edilen kadın şüpheliyi kiraladığı evde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:46:47 -
FETÖ’cü ihraç öğretmen, kiraladığı evde yakalanıp tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl önce öğretmenlikten ihraç edilen kadın şüpheliyi kiraladığı evde yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kararı bulunan Y.Ü.’nün merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi’nde bir ev kiralayarak kalmaya başladığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, adrese operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Tutuklanan Y.Ü.’nün, 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi.

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