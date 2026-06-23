  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koş Enginyurt koş yardıma! CHP’nin ‘devrimci’ yoldaşları paketlendi! Bakan Akın Gürlek açıkladı! 2 kayıp dosyasında sıcak gelişme Bahçeli'den AB'ye sert eleştiri: Hangi akılla Türk devletine ayar çekecekler! Putin'in savaş makineleri İHA'lara yeniliyor! Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı... Akit karşıtı baro başkanı istifa etti! 'Türkiye, İsrail için İran'dan çok daha büyük bir tehdit!' Ankara’daki dev NATO zirvesi öncesi sıcak gelişme! Alayı birer birer paketlendi Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtıp artistlik yapmıştı! O şaklabanın paketlenme anı ortaya çıktı Defin krizi: Müslüman kadının cenazesi yakılarak külleri ateist mezarlığına defnedildi! Ardahan'da korkutan deprem
Yerel FETÖ'cü hainlerin kaçış planına emniyet darbesi! Sınırda yakalanan şüpheli tutuklandı!
Yerel

FETÖ'cü hainlerin kaçış planına emniyet darbesi! Sınırda yakalanan şüpheli tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
FETÖ'cü hainlerin kaçış planına emniyet darbesi! Sınırda yakalanan şüpheli tutuklandı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütü şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, İpsala istikametine giden E.C. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen S.A.Ç., B.D. ve C.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A.Ç. tutuklanırken, B.D. ve C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!
15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!

Gündem

15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'
CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

Siyaset

CHP'li isim itiraf etti! '1900 Hesap İmamoğlu ve FETÖ İş Birliğinde'

FETÖ'de hırsız kavgası! Uzun Cevdet’in 19 evi mankurtları birbirine düşürdü
FETÖ'de hırsız kavgası! Uzun Cevdet’in 19 evi mankurtları birbirine düşürdü

Gündem

FETÖ'de hırsız kavgası! Uzun Cevdet’in 19 evi mankurtları birbirine düşürdü

Binlerce FETÖ’cü ‘bot’ Özel’i desteklemiş
Binlerce FETÖ’cü ‘bot’ Özel’i desteklemiş

Gündem

Binlerce FETÖ’cü ‘bot’ Özel’i desteklemiş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23