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Aktüel FETÖ’cü eski polis öğrencisi ve astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Aktüel

FETÖ’cü eski polis öğrencisi ve astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanan eski polis koleji öğrencisi sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, “mahrem imamları” ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:58:00 -
FETÖ’cü eski polis öğrencisi ve astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eski polis koleji öğrencisi A.T.A. hakkındaki suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti, sanığı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca A.T.A hakkında “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan da Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık eski astsubay Y.Ç. ve avukatı katıldı. Sanık Y.Ç. savunmasında, FETÖ/PDY’nin “mahrem imamları” ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılanan eski polis koleji öğrencisi sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, “mahrem imamları” ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanığı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

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