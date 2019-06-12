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FETÖ'cü eski hakime 8 yıl hapis cezası

Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski hakim 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:03
FETÖ'cü eski hakime 8 yıl hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Topal ile avukatı katıldı.

Sanık Topal, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanıldığı iddia edilen ve eşinin üzerine olan telefon hattını kendisinin kullandığını, ancak ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, eşinin üzerine olan telefon hattında ByLock kullandığını, örgütün sınav sorularını verdiği sözde "çalışma evlerinde" hakimlik savcılık sınavını kazandığını, bu evin sorumluluğunu yürüttüğünü, sınavı kazandıktan sonra görevinin devam ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Topal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:03
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