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FETÖ Volkan Şen'i 'Mor Beyin' tuzağına düşürmüş

Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını giyen eski milli futbolcu Volkan Şen'in, FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına düştüğü belirlendi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:11
FETÖ Volkan Şen'i 'Mor Beyin' tuzağına düşürmüş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, eski milli futbolcu Volkan Şen hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma şüphesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği ortaya çıktı.

Volkan Şen hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12 Aralık 2017 tarihinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; Volkan Şen'in kullandığı, sonu '1010' ile biten GSM hattının Osman O. adına kayıtlı olduğu tespit edilerek, kullandığı uygulamalardan veya girdiği bazı sitelerin iradesi dışında telefonunu ByLock IP'lerine yönlendirmiş olabileceği rapor edildi.

Yeterli delil bulunamadı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Volkan Şen'in FETÖ/PDY'nin tuzağı 'Mor Beyin' olarak bilinen listede yer aldığının anlaşıldığına, örgütle bağlantılı kurumlarda çalışmasının olmadığına, örgütle iltisaklı derneklerde kaydının bulunmadığına, Bank Asya'da hesabının olmadığına, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunamadığından, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi.

11 bin 480 kişi 'Mor Beyin' tuzağına düştü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin FETÖ/PDY'nin ByLock yönlendirmesi olarak bilinen 'Mor Beyin' yazılımı nedeniyle tuzağa düştüğünü açıklamış, yapılan incelemeler sonucu bu kişilerin FETÖ/PDY üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadıklarını tespit etmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:11
  1. Ankara
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Bursaspor
  5. Konya
  6. Konyaspor
  7. 'Mor Beyin
  8. Volkan Şen
  9. FETÖ

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