  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
‘Türk Yıldızları’ nefes kesti
Ankara'da simit fiyatlarına zam!
MHP'den Tunç Soyer'e sert tepki
Gündem FETÖ ve Sedat Peker el ele verdi!
Gündem

FETÖ ve Sedat Peker el ele verdi!

Sedat Peker’in, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ele geçirilen çok sayıda silahın, İçişleir Bakanı Süleyman Bakan Soylu tarafından AK Partili gençlere dağıtıldığı iddialarının ardından firari FETÖ’cüler bir bir algı operasyonlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:23:00 -
FETÖ ve Sedat Peker el ele verdi!

 Yeni Akit / Ankara 

Organize suç örgütü elebaşı Peker’in iddiaları FETÖ’cüleri harekete geçirdi. Peker’in 15 Temmuz gecesi ele geçirilen çok sayıda silahın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından AK Partili gençlere dağıtıldığı iddiaları üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emre Uslu, “250 insanı şehit ettiniz” diyen AKP’liler Sedat Peker’in silah itirafından sonra “250 şehit arasında sivillere dağıtılan silahlarla vurulan var mı?” diye sorar mı? SORMAZ çünkü hiç bir zaman derdiniz o insanlar olmadı. Olsa, RTE darbecileri görevden alır zaten kimse ölmezdi” ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalışmıştı.

Uslu’nun paylaşımına benzer bir paylaşım da FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan‘dan geldi. Arslan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'da Akıncı Nizamiye'de hayatını kaybeden sivillerin otopsisine göre hepsi enseden tek kurşunla vurulmuş. Dahası 15 Temmuz akşamı şehit olan bazı sivillerden TSK envanterinde olmayan mermiler çıktı. Aslında @sedat_peker in anlattığı olaylar mahkeme dosyalarında var" diyerek Peker’in iddialarına destek verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay