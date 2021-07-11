FETÖ ve Sedat Peker el ele verdi!

Yeni Akit / Ankara

Organize suç örgütü elebaşı Peker’in iddiaları FETÖ’cüleri harekete geçirdi. Peker’in 15 Temmuz gecesi ele geçirilen çok sayıda silahın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından AK Partili gençlere dağıtıldığı iddiaları üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emre Uslu, “250 insanı şehit ettiniz” diyen AKP’liler Sedat Peker’in silah itirafından sonra “250 şehit arasında sivillere dağıtılan silahlarla vurulan var mı?” diye sorar mı? SORMAZ çünkü hiç bir zaman derdiniz o insanlar olmadı. Olsa, RTE darbecileri görevden alır zaten kimse ölmezdi” ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalışmıştı.

Uslu’nun paylaşımına benzer bir paylaşım da FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan‘dan geldi. Arslan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'da Akıncı Nizamiye'de hayatını kaybeden sivillerin otopsisine göre hepsi enseden tek kurşunla vurulmuş. Dahası 15 Temmuz akşamı şehit olan bazı sivillerden TSK envanterinde olmayan mermiler çıktı. Aslında @sedat_peker in anlattığı olaylar mahkeme dosyalarında var" diyerek Peker’in iddialarına destek verdi.