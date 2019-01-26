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FETÖ ve PKK'ya Alman zırhı... Hepsini kabul etmişler

Terör örgütlerinin güvenli limanı haline gelen Almanya yine bir skandala imza attı. Türkiye’yi hedef alan teröristlerin vatanı Almanya, Ülkücüleri, Milli Görüş ve Diyanet mensuplarını izlediğini, FETÖ hariç neredeyse tüm Türkleri adım adım takibe aldığını resmi internet sitesinde duyurdu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:12
FETÖ ve PKK'ya Alman zırhı... Hepsini kabul etmişler

Türkiye’yi hedef alan teröristlere kucak açan Almanya, FETÖ'cüler hariç neredeyse tüm Türkleri adım adım takip ediyor. Alman parlamenterler Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis, Renata Alt ve FDP Partisi grubu, Almanya Federal Hükümeti'ne 23 maddelik bir soru önergesi sundu. Almanya hükümeti, neredeyse tüm Türklerin istihbarat takibi altına alındığını itiraf etti. Skandal, soru önergesi ile ortaya çıktı.,

İşte o kritik sorular

Önergede, “Alman İstihbaratı (BND) hangi Türk-Alman dernek ve kuruluşların faaliyetlerini izlemektedir?”, “Türkiye Cumhuriyeti'nden Almanya'ya sığınma talebinde bulunan devlet görevlisi sayısı kaçtır, meslekleri nelerdir?”, “Federal hükümetin bilgisi dahilinde Almanya'da kaç PKK'lı bulunmaktadır?”, “DİTİB, İslam Federasyonu gibi kurumların faaliyetleri istihbarat birimi tarafından izleniyor mu?” gibi kritik sorulara yer verildi.

Almanya FETÖ'ye kör

Alman hükümeti resmi kurumlardan aldığı bilgilerle sorulara cevap verdi. Parlamentonun web sitesinde de yayımlanan bilgiler, Almanya'nın teröre bakış açısını ortaya koydu. Hükümet “Türkiye bağlantılı hangi grup ve kurumlar izleniyor” sorusuna “Ülkücü Hareket, Milli Görüş Hareketi, Türk Hizbullahı, MLKP, TKP, DHKP-C ve PKK” cevabını verdi. Türkiye'den gelen herkesi takip eden BND'nin terör örgütü FETÖ'yü takip listesine almaması dikkat çekti.

Teröristlere kucak açtı

Almanya’nın FETÖ’cü diplomat, yargıç ve üst düzey devlet görevlilerinin adresi olduğu da tescillendi. Türkiye'den devlet görevlilerinin yaptığı sığınma başvurularının kabul ve reddedilme durumlarına ilişkin istenen veriye cevaben Alman makamları, “Diplomatik pasaportlu hiçbir sığınma başvurusu reddedilmedi, yeşil pasaportlulardan ise sadece 9 kişinin başvurusu reddedildi” ifadelerini kullanarak, üst düzey FETÖ'cülerin hepsinin başvurusunun kabul edildiğini itiraf etti.

Kalkışmadan sonraki başvurular

Soru önergesine verilen cevapta son 3 yılda sığınma talebinde bulunan FETÖ’cülerin bin 30'unun yeşil pasaport, 315'inin ise diplomatik siyah pasaport taşıdığı belirtildi. İşte yıl yıl iltica başvuruları:

* 2016: Toplam 296 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 168'i yeşil pasaport, 128’i ise diplomatik pasaport taşıyor.

* 2017: İltica başvurusu yapan kamu görevlisi sayıyı 743. Başvuru sahiplerinin 593'ü yeşil pasaport 150’si ise diplomatik pasaport taşıyor.

* 2018: 306 Türk kamu görevlisi başvuruda bulunuyor. Bunlardan 269’u yeşil pasaport, 37’si diplomatik pasaport taşıyor.

PKK ikiyüzlülüğü

Almanya, PKK konusunda da ikiyüzlülüğe imza attı. PKK’lıların da takip edildiğini savunan hükümet, “Almanya’da ikamet eden veya vatandaşlığı bulunan kaç PKK’lı var?” sorusunu, “Mevcut PKK’lı sayısının üç haneli bir sayı olduğu varsayılmaktadır” cevabıyla geçiştirdi. Net sayı verememe sebebini “PKK’nın ülkedeki derin yapılanması” ile açıklayan Alman hükümeti, detaylı bilgilerin “gizli” olduğu, sadece “özel yetkili” görevlilerin edinebileceğini vurguladı.

DİTİB bile izleniyor

Teröristlerin korumaya alındığı Almanya’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ise istihbarat kıskacında olduğu ortaya çıktı. “DİTİB, İslam Federasyonu ve Milli Görüş gibi kurum ve grupların faaliyetleri Alman İç İstihbarat Birimi tarafından izleniyor mu?” sorusuna şu cevap verildi: “Güvenlik teşkilatımız ilgili kuruluşlar hakkındaki bilgileri yasal olarak değerlendirmektedir. Alman İç İstihbaratı her türlü aşırılıkçı ve istihbari faaliyeti bulunan kurum ve üyeleri hakkında araştırma ve soruşturma yapmaktadır. Türk ve İslami dernek ve yan kuruluşları izlenmekte ve Almanya’daki amaçları takip edilmektedir.”

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 07:25
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