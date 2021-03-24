  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile eşi Ankara'da yakalandı
Aktüel

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile eşi Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile eşi Ankara'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 08:46:00 -
FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü ile eşi Ankara'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü Murat B. ile eşi eski fen bilgisi öğretmeni Çiğdem B'nin Güzelyaka Mahallesi 562. Sokak'taki bir binada kaldıklarını tespit etti.

Adrese yakın bir yerde beklemeye başlayan ekipler, bir süre sonra evlerine gelen çifti gözaltına aldı.

Genel Bilgi Toplaması (GBT) kontrolünde Murat ve Çiğdem B'nin, FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Murat ve Çiğdem B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Murat B'nin, ihraç edildiği 2016'da Milas İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Eşiyle aynı dönemde ihraç edilen Çiğdem B'nin hakkında ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi
Gündem

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Hilal Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'namus' üzerine attığı bir payl..
Çin'den kritik Türkiye hamlesi
Dünya

Çin'den kritik Türkiye hamlesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yi, C..
Ortaklığa dayalı ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi
Ekonomi

Ortaklığa dayalı ilk sukuk ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Emlak Katılım Bankası, yaklaşık 47 milyon liralık ihraçla, Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay