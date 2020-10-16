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Aktüel FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcılar Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Aktüel

FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcılar Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:34:38 -
FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcılar Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 4 zanlı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Enez ilçesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan meslekten ihraç edilen hakim D.E. ve eşi savcı H.E. ile eski savcı V.K. ve eşi hakim B.K'nin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ üyesi olmaktan hapis cezası aldıkları ve istinafta dosyalarının bulunduğu öğrenildi.


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