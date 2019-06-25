FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince,Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İzmir, Ağrı ve Sivas'da eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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