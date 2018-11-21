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FETÖ sanığı sözde mahrem imama 9 yıl hapis!

Kastamonu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan örgütün mahrem imamı eski öğretmen, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
FETÖ sanığı sözde mahrem imama 9 yıl hapis!

Kastamonu’da Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve emniyetin mahrem imamı olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Kastamonu’da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı ve emniyet mahrem imamı olduğu iddia edilen Ali K. yakalanarak tutuklandı. Ali K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık Ali K. hakkında mahkeme kararını verdi.  Mahkeme, son savunmasında suçsuz olduğunu iddia eden eski öğretmeni, 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
  1. Kastamonu
  2. Fethullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)
  3. FETÖ/PDY soruşturması
  4. FETÖ'nün mahrem imamı
  5. hapis cezası

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