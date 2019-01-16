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FETÖ itirafçısı anlattı! 'Pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik'

FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz olarak yargılanan eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ınyargılandığı davada tanık olarak dinlenen H.Ş, "Toplantılara hep aynı eve giderdik.Görüşmelerde Risale-i Nur okur, Gülen'in videolarınız izler, kitaplarını okurduk.Bankaların promosyonlarını himmet olarak verirdim. Emin Ali Ulaş'la pavyondan,kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:46
FETÖ itirafçısı anlattı! 'Pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında  tutuksuz yargılanan eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş'ın yargılanmasına  devam edildi.  Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ulaş ve  avukatı katıldı.

Dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından tanık beyanına  geçildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Ş, sanıkla aynı dönem Harp  Okulu'ndan mezun olduklarını, 1996-2004 yılları arasında çeşitli askeri  birliklerde aynı dönem görev yaptıklarını anlattı.

Tanık H.Ş, 1987'de o dönem "cemaat" olduğunu bildiği yapıya girdiğini  sanıkla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgüt vasıtasıyla tanıştığını  belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik"

"Örgüt demeye dilim varmıyor, çünkü o dönemde biz hizmet hareketi  derdik. Sanıkla Kıbrıs'ta tanıştık. İkimizden sorumlu olan mahrem imamla ayda bir  kez görüşürdük. Genç bir çocuktu. Toplantılara hep aynı eve giderdik.  Görüşmelerde Risale-i Nur okur, Gülen'in videolarınız izler, kitaplarını okurduk.  Bankaların promosyonlarını himmet olarak verirdim. Emin Ali Ulaş'la pavyondan,  kumarhaneden çıkıp örgüt evine giderdik."

Sanıkla daha sonra aynı dönem Ankara'ya tayin olduklarını belirten  H.Ş, Ulaş'la Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde bir örgüt evine ayda bir ya da  iki kez toplantılara gittiklerini kaydetti.

"Ortak eylemde bulunmadık"

Tanık beyanına karşı söz alan Ulaş, tanıkla uzun yıllar birlikte  çalıştıklarını ancak FETÖ ile ilgili herhangi bir ortak eylemde bulunmadıklarını  iddia etti.

Üzerine atılı silahlı terör örgütü üyeliği suçunu reddeden Ulaş, 21  yıllık askerlik hayatı boyunca hiçbir yasa dışı örgütün içerisinde olmadığını  savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan heyet,  sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:46
  1. Ankara
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. FETÖ soruşturması
  4. eski Paris askeri ataşesi Emin Ali Ulaş
  5. FETÖ davası
  6. FETÖ itirafçısı
  7. örgüt evleri
  8. Şok ifadeler

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