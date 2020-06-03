FETÖ gölgesinde aidat vurgunu

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde villalar bölgesi olarak bilinen Alkent 2000 Mahallesi’nde illegal site yönetimi ve yüksek meblağlı aidat tartışması devam ediyor. Yıllardır süren usulsüz aidat tartışmasının başrolünde yer alan gazeteci Dursun Boran, illegal site yönetimi ile Büyükçekmece Belediyesi tarafından kumpasa alındığını, FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan’ın belediye başkan danışmanı yapıldığı süreçte büyük mağduriyetler yaşandığını Akit’e anlattı.

17 yıllık aidat direnişi

Ayda 3 bin 250 lira gibi usulsüz aidata karşı 17 yıldır süren hukuk mücadelesine ise FETÖ gölgesinin düştüğü ortaya çıktı. Alkent 2000’de illegal site yönetimi ve CHP’li Büyükçekmece Belediyesi tarafından kumpasa alındığını ifade eden Dursun Boran, kamuya ait cadde ve sokakların bakımı için talep edilen korkunç meblağları ödememesi üzerine hakkında başlatılan 5 icra dosyasının tamamını mahkemede kazandı. Ancak FETÖ’cü Prof. Şerif Ali Tekalan’ın Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanlığı’na getirilmesindan sonra işler değişti. Hakkında yeniden açılan hukuksuz davalar bu kez aleyhine sonuçlandırıldı.

Sokaklar işgal ediliyor

2003 yılından beri aidat vurgununa direnen Boran, “Alkent 2000 sitesi, 1987 yılında ‘7 Tepe’ ve ‘Çamlıca’ diye 2 kısımdan oluşan bir yerleşim yeri iken Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 24.10.2000 tarihli kararıyla ‘Alkent 2000 Mahallesi’ oldu ve yollar kamuya terk edildi. Böylece site yönetimi tüm yönleriyle hükümsüz kaldı. Ben buraya 2003’te taşındım. Villa başı korkunç meblağda aidat toplandığını fark ettim. Villa başı ayda 3 bin 250 TL, senede 40 bin TL civarında para topluyorlar. Toplamda tüm evlerden 6 milyon TL aidat diye zorla para alıyorlar. Peki bu paralar ne karşılığında toplanıyor? Diyorlar ki ‘biz çöp topluyoruz’. Hayır, çöpü belediye topluyor. Diyorlar ki ‘biz sokakları aydınlatıyoruz’. Aydınlatmayı BEDAŞ yapıyor. ‘Güvenliği biz sağlıyoruz’ diyorlar, o görevi de polis ekipleri icra ediyor. Yani hayali giderler oluşturarak yüksek tutarda aidat topladılar. Bu usulsüzlükte sözde site yönetimi ve Büyükçekmece Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Hasan Akgün başroldedir. Aidat vurgununa karşı hiçbir müdahalede bulunmayan Akgün, buradaki halkın yolunu işgal eden kaçak yapıları da yıkmamak için direniyor” dedi.

Kaçak yapı ‘sanat eseri’ oldu

Mahalledeki 25 sokağın işgal altında olduğuna da dikkati çeken Boran, “2014’te ilk olarak sokak girişindeki usulsüz kemerin yıkılmasını sağladım. Belediye, İBB’nin imar yoluna yapıldığını tescillenen kemeri ‘sanat eseri’ ifadesiyle savundu. Ama buna rağmen yıkıldı. Ancak sözde site yönetimi hâlâ sokakları dubalar, kaçak bekçi kulübeleri ve bariyerlerle işgal etmeye ediyor” diye konuştu.

Aidat ödemediği reddettiği için site yönetiminin kendisini 5 defa icraya verdiğini belirten Boran, yaşananları şöyle anlattı: “5 davada da mahkemeler lehime karar verdi. Dosya Yargıtay’a gitti ve Yargıtay da lehime karar vererek hukuk zaferimi tescilledi. Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün başdanışmanlığına, şimdi FETÖ firarisi olan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan’ın getirilmesiyle yargı boyutunda inanılmaz şeyler yaşanmaya başladı. Tekalan’ın danışmanlığının ardından sözde site yönetimi ‘İcra Mahkemeleri yetkili değil, Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir’ diyerek tekrar dava açtı. Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen dava aleyhime sonuçlandırılarak bana 80 bin TL borç yükletildi. Karara itiraz ettim ama Yargıtay 18. Hukuk Dairesi kararı onadı. Aynı dosyada daha önce lehime karar veren Yargıtay beni icraya mahkum etti. 17-25 Aralık kumpasını yapacak kadar güçlendikleri yıl, beni de böyle mağdur ettiler.”