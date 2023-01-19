FETÖ geçmişi ifşa olan Özgür Özel, kızını FETÖ'nün ajan yetiştirdiği kolejde okutmuş!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir belgede FETÖ'nün Manisa imamı tarafından siyasete sokulduğu ve parlatıldığı iddia edilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, kızını FETÖ'den kapatılan İzmir Yamanlar Koleji'nde okuttuğu ortaya çıktı.
CHP içinde FETÖ’cülerin ve FETÖ kumpaslarının sözcülüğünü yapan Özgür Özel’in yakın zamanda FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain girişimlere verdiği destek hala hafızalarda…
Özellikle 17/25 Aralık kumpasında FETÖ’cü teröristlerin sözcüsü konumunda hareket eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde kapatılan FETÖ medya kuruluşlarına giderek teröristlere sahip çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Manisa’dan Ankara’ya uzanan yükseliş hikayesinde tüm kapıları açan kişinin FETÖ’nün Manisa imamı olduğu ortaya çıktı.
KIZINI FETÖ KOLEJİNDE OKUTMUŞ
FETÖ tarafından parlatıldığı ve FETÖ Manisa imamı tarafından siyasete sokulduğu ifşa olan Özgür Özel, kızını FETÖ’nün kapatılan İzmir Yamanlar Koleji’nde okutmuş.