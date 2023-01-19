  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ geçmişi ifşa olan Özgür Özel, kızını FETÖ'nün ajan yetiştirdiği kolejde okutmuş!
Gündem

FETÖ geçmişi ifşa olan Özgür Özel, kızını FETÖ'nün ajan yetiştirdiği kolejde okutmuş!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir belgede FETÖ'nün Manisa imamı tarafından siyasete sokulduğu ve parlatıldığı iddia edilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, kızını FETÖ'den kapatılan İzmir Yamanlar Koleji'nde okuttuğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 12:59:00 - 2023-01-19 13:00:53
FETÖ geçmişi ifşa olan Özgür Özel, kızını FETÖ'nün ajan yetiştirdiği kolejde okutmuş!

CHP içinde FETÖ’cülerin ve FETÖ kumpaslarının sözcülüğünü yapan Özgür Özel’in yakın zamanda FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain girişimlere verdiği destek hala hafızalarda…

Özellikle 17/25 Aralık kumpasında FETÖ’cü teröristlerin sözcüsü konumunda hareket eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde kapatılan FETÖ medya kuruluşlarına giderek teröristlere sahip çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Manisa’dan Ankara’ya uzanan yükseliş hikayesinde tüm kapıları açan kişinin FETÖ’nün Manisa imamı olduğu ortaya çıktı.

KIZINI FETÖ KOLEJİNDE OKUTMUŞ

FETÖ tarafından parlatıldığı ve FETÖ Manisa imamı tarafından siyasete sokulduğu ifşa olan Özgür Özel, kızını FETÖ’nün kapatılan İzmir Yamanlar Koleji’nde okutmuş.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23