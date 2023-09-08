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Yerel FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı
Yerel

FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 16:56:00 -
FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan D.S.'yi şehir merkezinde yakaladı.

Hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen D.S, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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