FETÖ firarisi eski öğretmen yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan D.S.'yi şehir merkezinde yakaladı.
Hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen D.S, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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