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FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun İzmir Barosu'nu desteklediği Tweeti karşısında çileden çıkan Avukat Mustafa Semiz, meslektaşlarına şu çağrıda bulundu: "Bu FETÖ oyunlarına prim vermeyin. Tepkilerinizle onları sevindirmeyin. Tabii ki eleştiri hakkınızdır ama kan düşmanlarımızı sevindirecek tavırlardan uzak duralım."

18 Ağustos 2019 Pazar 22:17
FETÖ firarisi Emre Uslu’ya çok sert tepki! 'Şahsiyetsiz, hain köpek'

 

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

İzmir Barosu tarafından Yargıtay Başkanlığı'na gönderilen yazıda, Adli Yıl açılışı için avukatlara gönderilen davetiyeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

İzmir Barosu'ndan Yargıtay'a

"02.09.2019 tarihinde yapılacak olan Adli Yıl açılış töreni için tarafımıza göndermiş olduğunuz davetiyeye teşekkür ederiz.

Bir kişi rahatsız olduğu için, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın adli yıl açılış törenlerinde konuşma yapmasının önüne geçmek amacıyla yasa değişikliği yapanların salonlarında, avukatları dinleyici olarak törene çağırmanızı ancak naiflik olarak adlandırabiliyoruz."

Emre Uslu: İşte hukuk adamlığı duruşu budur

İzmir Barosu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, isim kullanmadan 'tek adam' olarak nitelendirdiği yazısını twitter hesabından paylaşan FETÖ firarisi Emre Uslu, "Avukatları hiç bu kadar sevmemiştim. İşte hukuk adamlığı duruşu budur. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Avukat Mustafa Semiz, terör firarisi Uslu'yu sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"Adi şahsiyetsiz hain köpek. Türkiye'de hukuku bu hale siz getirdiniz şimdi karşımıza geçip dalga geçiyorsunuz. Avukatları hiç bu kadar sevmemişmiş. Resmen bizimle alay ediyor. Elbet birgün senden, kansız örgütünün tamamından intikamımızı alacağız. Sabırla o günü bekliyoruz. Özellikle avukat meslektaşlarıma ve barolarımıza çağrıdır. Bu FETÖ oyunlarına prim vermeyin. Tepkilerinizle onları sevindirmeyin. Tabii ki eleştiri hakkınızdır ama kan düşmanlarımızı sevindirecek tavırlardan uzak duralım." 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 22:17
  1. İzmir
  2. Emre Uslu

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