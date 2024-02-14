FETÖ elebaşından tabana mesaj

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in, yayınlanan son videosunda, “yeniden diriliş”ten bahsetmesi, ‘alçak adam yeni bir ihanet peşinde’ tepkilerini beraberinde getirdi.

Eli kanlı elebaşı videoda; “14 asır evvel, yine bir böyle geceydi… Kumdan, ayın on dördü, bir ÖKSÜZ çıkıverdi!” şeklindeki Safahat’ın ilk iki mısraını okuması kripto tabanına yeni bir ihanet mesajı olarak yorumlandı.

Yeni bir 15 Temmuz’a adım adım yaklaşıyoruz

Elebaşının sözleriyle ilgili akit’e değerlendirmede bulunan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Daha yeni FETÖ’den uzaklaştırılan 450 yargı mensubu göreve iade edildi. Daha önce de binlerce Emniyet ve TSK mensubu göreve iade edilmişti. Zaten diğerlerine de pek dokunulmamıştı. İşte bu ortamda elebaşı ‘yeniden diriliş’ diyor. 15 Temmuz 2016 saat 20.30’a adım adım tekrar yaklaşıyoruz” uyarısında bulundu.

Kripto elemanlarına mesaj verdiği kesin

Aynı zamanda, TSK’daki FETÖ’cülerin tespit edildiği “FETÖMETRE”nin de mucidi olan Yaycı Paşa, “Ara ara FETÖ'cülerin Yunanistan'dan Türkiye'ye girerken yakalandığı haberlerini TSK kamuoyuna duyuruyor. Bu bence çok dikkat çekici. Bu arada FETÖ elebaşı yeni kitabını da tanıtmış. Kapakta kapı resmi dikkat çekici. En son Mayıs 2016’da Sızıntı dergisinde kapı resmi koymuş ve bir askere açtırmıştı kapıyı. Bakalım şimdi kime ya da kimlere açtırmak için mesaj yolladı? Yusuf da hapisten iktidara giden bir işaret mi? FETÖ elebaşı son videosunda ise; ‘14 asır evvel, yine bir böyle geceydi… Kumdan, ayın on dördü, bir ÖKSÜZ çıkıverdi!’ diyerek Mehmet Akif Ersoy’un bir şiiri üzerinden kripto elemanlarına mesaj verdiği kesin. Bence elebaşı örgüt üyelerine örgüt jargonu ile yönetimi ele geçirin talimatı verdi!” dedi.

FETÖ ile mücadelede son 1 yıl içinde yaşanan gelişmeleri ‘korkunç’ olarak değerlendiren Yaycı Paşa şöyle devam etti:

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FETÖ’cüler mazlum rolüne büründürülüyor!

“Daha bu hafta 450 yargı mensubu HSK’nın itirazına rağmen göreve iade edildi… Daha önce binlerce Emniyet, Mülkiye ve TSK mensubu iade edilmişti, edilmeye devam ediyor. Zaten devletin diğer kurumlarında bulunan diğerlerine de pek dokunulmamıştı. Önce ihraç edilip, sonra göreve iade edilenlerin özellikle son dönemde kritik görevlere atandığı iddiaları vahim. Bunların arasında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettirilip, aktif ve önemli pozisyonlara getirilenler olduğu, ihraç edilmiş mülki idare amirlerinden göreve iade edilenlerden vali yapılanlar olduğu, hatta Adil Öksüz’ün kuzeninin dahi göreve iade edilip, çok kritik bir bakanlıkta müffettiş olduğu söyleniyor. Eğer bunlar doğru ise vay halimize! Göreve iade edilen bu şahısları terfi ettirip, kritik görevlere getirenler ve yeniden kadrolaşmalarına zemin hazırlayanların acilen sorgulanması ve araştırılması lazımdır. Eğer bunlar kasıtlı yapılmıyorsa, Türkiye’yi felakete götüren bir akıl tutulması yaşanıyor demektir. Bu zalimler son zamanda mazlum rolüne büründürülüyor. FETÖ ile maalesef MİT, emniyet ve birkaç savcı dışında mücadele eden yok gibi. Hemen hiçbir kurum FETÖ ile mücadeleyi kendisine görev edinmemiş. Mevcut ve göreve döndürülen FETÖ iltisaklıların kadrolaştıkları ve diğerlerinden hınç almaya başladıklarını da çok sık duyuyoruz. İşte bu ortamda tabiatıyla FETÖ elebaşı ‘yeniden diriliş’ diyor. FETÖ ile mücadele kurumu kurulmadan ve devlet FETÖ’den arındırılmadan güvende olmamız mümkün değil.”

Yaycı Paşa, elebaşının yeni kitabındaki kapı resmine de dikkat çekerek, “En son 15 Temmuz darbesinden 2 ay önce Mayıs 2016’da Sızıntı dergisinde kapı resmi koymuş ve bir askere açtırmışlardı. Bu kapı da bir çeşit mesaj olmalı” dedi.