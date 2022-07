FETÖ darbesi mi, FETÖ'ye indirilen darbe mi?

YENİ AKİT ANKARA

15 Temmuz 2016 darbe kalkışması “Fetö Darbesi” olarak mı nitelendirilmeli yoksa "Fetö'ye indirilen darbe" olarak mı nitelendirilmeli? Sorunun cevabını gazeteci yazar Mehmet Göktaş bugünkü yazısında verdi.

Darbenin FETÖ’ye indirildiğinin çok net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Göktaş, darbeden maksatın devletin bütün kurumlarına aniden el koymak olduğunu belirtti.

"Peki, zaten devlet kurumlarının büyük bir kısmı FETÖ’nün eline geçmiş değil miydi?" diye soran Göktaş makalesinin devamında şunları yazdı:

"Üç yüz elliye yakın generalin yarıdan çoğu FETÖ taraftarı değil miydi?

Generallerin dışındaki diğer subaylar, astsubaylar, askeri okulların öğrencilerinin çok büyük bir kısmı Fetö taraftarı değil miydi?

Emniyetin büyük bir kısmı ta baştan beri FETÖ’cü değil miydi?

Gelelim bir milletin can damarı olan adliyeye. Acaba FETÖ’ye mensup olmayan kaç hâkim ve savcı kalmıştı. Yıllarca bizimle uğraştıklarından dolayı işin bu yönünü biz yakinen biliyoruz.

Üniversiteler, orta öğretim kurumları ve dershanelerde de durum farksızdı.

Ya iş dünyasına ne dersiniz? Bizim Kayseri bunun en güzel aynasıydı. Ele geçirilmeyen veya sindirilmeyen bir fabrika kalmamıştı. Öğrencilerimize yardım için kapılarına vardığımız bütün fabrikalar “Biz yardımlarımızı Hizmet Hareketine verdik” diye her daim elimizi boş çevirirlerdi.

Yani ülke genelinde FETÖ tarafından el konulmayan hiçbir nokta kalmamıştı.



Ama FETÖ bununla yetinmedi, başta iktidar olmak üzere her noktayı ele geçirmeye kararlıydı.

Başta İslami camialar olmak üzere kendilerinden olmayan her kesimi tam anlamıyla sindirecek ve intikam alacaktı ki, zaten darbe teşebbüsünden önce de bunu rahat rahat yapıyordu.



Şimdi bir daha soralım; 15 Temmuz bir Fetö darbesi midir yoksa FETÖ’ye indirilmiş bir darbe hem de çok büyük bir darbe değil midir?"