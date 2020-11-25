Fetih yetkilisi, Hamas ile uzlaşı görüşmelerinin yakında yeniden başlayacağını açıkladı

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Hamas ile uzlaşı görüşmelerinin yakında başlayacağını belirtti.

Genel Sekreter'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rucub ile Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede Mladenov'a geçen günlerde Kahire'de düzenlenen diyalog toplantısının sonuçlarına ilişkin bir çerçeve çizen Rucub, toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Rucub, genel seçimlerin yapılmasını sağlayacak uzlaşı anlaşmasına varılması için Hamas ile görüşmelerin yakında yeniden başlayacağını aktardı.

Fetih yetkilisi, daha önce yaptığı açıklamada, Kahire'de yürütülen Filistin Uzlaşı Diyaloglarının Hamas ile seçimlerin tarihine ilişkin yaşanan anlaşmazlıktan dolayı başarısız olduğunu belirtmişti.

Fetih ile Hamas heyetleri arasında 15-17 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarda bazı noktalarda anlaşma sağlandığı ve ilerleyen dönemde görüşmelere devam etme kararı alındığı duyurulmuştu.

Daha önce eylül ayında İstanbul'da Hamas ve Fetih arasında yapılan görüşmelerde Filistinli diğer grupların da katılımının olduğu kapsamlı bir ulusal diyalog vizyonu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.