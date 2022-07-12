  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den dikkat çeken iddia: Rusya'ya yüzlerce İHA ve SİHA verilecek

Türkiye ile muhtıra imzalayan İsveç'ten bir skandal daha!

Milyonlarca dolarlık vurgun: FETÖ'nün kurban paralarına çöktüğü ortaya çıktı!

Silahsız Müslüman Boşnakları, Sırp katillere katlettiren Hollanda'dan pişkin açıklama! Özür dilemek yetiyor mu!

Bakan Koca'dan Hekim Sen'in 'doktorlar silahlansın' çağrısına sert tepki!

Kadının beyanı esastır Batuhan!

Skandal başıboşluk halk sağlığını tehdit ediyor! "Burası hastane mi, pislik yuvası mı?"

İBB Başkanı Ekrem de İstanbul'da olsaydı da basın açıklamasına katılsaydı!

Böyle olur solcu sahtekarlık! Terkoğlu, düne kadar küfrettiği Erbakan Hoca'yı şahit gösterdi

Biden'a büyük şok! İnternete sızdırıldı
Aktüel Fethullah Gülen öldü mü?
Aktüel

Fethullah Gülen öldü mü?

FETÖ elebaşı terörist Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Pek çok kişi terörist Fethullah Gülen'in ölüp ölmediğini, neyi olduğunu araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:14:00 -
Fethullah Gülen öldü mü?

Teröristbaşı Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı. FETÖ'cü Gülen'in hastaye kaldırıldığı Fetullahçı Terör Örgütü internet sitesinden duyurulmuş ve örgütün üst yönetimi Gülen için dua istemişti. Peki, Fethullah Gülen öldü mü?

Fethullah Gülen öldü mü?

Fethullahçı yapının (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in haftalık sohbetlerinin yayınlandığı herkul.org sitesine ait @Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fethullah Gülen’in hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Söz konusu paylaşımda, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da sizlerle küçük de olsa bir kare paylaşalım istedik. Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem Hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebi ile uygun görüldü. Cenab-ı Hak’tan Muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz. Çok kıymetli Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın bayram tebriği ve geçmiş olsun mülahazasıyla aramasının bir karesini siz kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik eder, Yüce Mevla’nın bayramı cümle insanlığın bayramı eylemesini niyaz ederiz" denildi.

Bu açıklamanın ardından Teröristbaşı Fethullah Gülen’in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23