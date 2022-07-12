Teröristbaşı Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı. FETÖ'cü Gülen'in hastaye kaldırıldığı Fetullahçı Terör Örgütü internet sitesinden duyurulmuş ve örgütün üst yönetimi Gülen için dua istemişti. Peki, Fethullah Gülen öldü mü?

Fethullah Gülen öldü mü?

Fethullahçı yapının (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in haftalık sohbetlerinin yayınlandığı herkul.org sitesine ait @Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fethullah Gülen’in hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Söz konusu paylaşımda, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da sizlerle küçük de olsa bir kare paylaşalım istedik. Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem Hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebi ile uygun görüldü. Cenab-ı Hak’tan Muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz. Çok kıymetli Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın bayram tebriği ve geçmiş olsun mülahazasıyla aramasının bir karesini siz kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik eder, Yüce Mevla’nın bayramı cümle insanlığın bayramı eylemesini niyaz ederiz" denildi.

Bu açıklamanın ardından Teröristbaşı Fethullah Gülen’in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.