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Aktüel

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye toplam 71 bin 586 lira ceza kesildi.

2020-04-19 20:21:20 -
Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye toplam 71 bin 586 lira ceza kesildi.


Türkiye genelindeki 31 ilde hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Fethiye’de denetimler yapıldı. Yol kontrollerinin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdırdı. Jandarma ve Polis tarafında İki günlük kısıtlamaları ihlal eden 72 kişiye 71 bin 586 lira para ceza kesti

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