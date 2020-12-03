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Aktüel Fethiye'de 8 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi
Aktüel

Fethiye'de 8 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:38:15 -
Fethiye'de 8 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ihtiyaç sahibi 8 engelli vatandaşa akülü sandalye verildi.

Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Melek Gözde Gürsoy Hoşafcı, belediyeye engelli sandalye talebiyle başvuran vatandaşlara sandalyelerini evlerinde teslim etti.

Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu yılın temasının "Erişebilirlik" olduğunu söyledi.

Her engelli bireyin herkesle eşit hak ve özgürlüklere sahip olarak dünyaya gelmediğini aktaran Hoşafcı, "Engellilerin engelini kaldırmak için 3 Aralık gibi sadece tek bir tarih aralığından bakmak kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm değildir." dedi.

Kentlerin engelli vatandaşlar için yaşanabilir hale getirilmesinin de önemli olduğunun altını çizen Hoşafcı, erişebilirliğin o kentte yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri, toplumsal yaşama katılabilmeleri için çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirleri içerdiğini kaydetti.

Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması gerektiğinin bilincinde olduklarını vurgulayan Hoşafcı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda belediyemizdeki ilgili birim müdürlüklerinden yetkilendirilmiş personelimiz, ilgili meslek odalarının gönüllüleri ve ilgili tüm STK üyelerinin içinde olduğu Erişilebilirlik Komisyonu ile kentimize birlikte yön vermeyi önceliyoruz. Kentimizin mevcut durumunun revizesinde olduğu gibi uygulamayı planladığımız yeni projelerimizde eşitlikçi, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir anlayışla yaklaşmak birincil önceliğimizdir."

Hoşafcı'ya, Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Belediye Meclisi Engelli Komisyonu Başkanı Devrim Deniz Öztürk ve üye Taner Boz eşlik etti.

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