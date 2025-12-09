  • İSTANBUL
Yerel Fethiye sahilinde imara aykırı yapılar yıkılıyor
Fethiye sahilinde imara aykırı yapılar yıkılıyor

Fethiye sahilinde imara aykırı yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı yapılıyor.

Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi Koca Çalış sahilinde kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına ​​​​​​​sabah saatlerinde başlandı. İş makineleri yardımıyla süren yıkımlar sırasında, jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

Bu arada, yıkımı yapılan alanlar ile yıkım çalışması dron ile görüntülendi.

Yıkım çalışmasına dün başlanmıştı.

