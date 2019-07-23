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Festa 2200 Bisiklet Festivali yine Erciyes’te

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet sevdalısı Erciyes’te Festa 2200 Bisiklet Festivali’nde bir araya geliyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:36
Festa 2200 Bisiklet Festivali yine Erciyes’te

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce bisiklet sevdalısı Erciyes’te Festa 2200 Bisiklet Festivali’nde bir araya geliyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Kaytur, Ulaşım A.Ş, Erkut İnşaat, Develi Belediyesi ve Kayseri Bisiklet Derneği işbirliği ile bu yıl tekrar gerçekleştirilecek olan Festa 2200, ülkemizin 40 farklı vilayetinden 300 bisikletçiyi kültür, tarih ve tabiat ile buluşturacak. Birbirinden habersiz yüzlerce maceracı bisiklet tutkununun Erciyes’i yaşamak, Kayseri’yi keşfetmek, doğayla baş başa kalmak ve yeni dostluklar edinmek için bir araya geleceği bisiklet festivali 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ve dört günlük festival bisiklet meraklılarını Erciyes’e çekecek.


Festival katılımcıları Erciyes Dağı’nın 2.200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi’nde, Erciyes A.Ş. tarafından festival için özel olarak hazırlanan kamp alanında konaklayacak. Organizasyonun ilk gününde 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kayseri’nin merkezinde 13 km pedal çevirecek olan bisikletçiler, ikinci günde birçok tabiat güzelliği bünyesinde barındıran Develi ilçesini turlayacak; üçüncü günde ise Erciyes’in eteklerinde yaşayan yılkı atlarının görsel şölenine tanık olacak. Festivalin son gününde de Erciyes Dağı’ndaki parkurda pedal basılacak.


Gündüzleri Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek keşfedecek olan bisikletçiler, akşamları dağdaki çeşitli eğlenceler ve konserlerle kamp ateşi başında yorgunluk atacak.



"Erciyes bisikletin merkezi olduğunu bir kez daha ispat edecek"


Konu hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes Dağımız amatör bisikletçilere hizmet etmenin yanında uluslararası profesyonel sporculara ve takımlara emsalsiz bir yüksek irtifa kamp ortamı sunarak tüm dünyadan önemli takımların da vazgeçilmezi haline geldi. Erciyes’te zirve tırmanışı, yürüyüş, çadır kamp, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarışlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler ile şehrimizin sosyo-kültürel hayatına da katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz bisiklet festivaline bu yıl da ülkemizin dört bir yanından bisikletçiler iştirak edecek. Hem Erciyes’i hem de Kayseri’nin tarihi ve tabiat güzelliklerini keşfedecek misafirlerimiz dört gün boyunca dolu dolu geçecek günleri yaşayacaklar. Geçtiğimiz yıl bisiklet camiasında büyük takdir toplayan festivalimiz bu yıl da şenlik havasında geçecek. Bu vesile ile Erciyes bisikletin merkezi olduğunu bir kez daha ispat edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:36
  1. doğa
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