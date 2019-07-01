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Ferrero, 150 milyon TL’lik yatırım yapacak

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye’deki yatırımları her yıl artırdıklarını, 150 milyon TL’ye ulaşan yüksek bir yatırımı hedeflediklerini söyledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
Ferrero, 150 milyon TL’lik yatırım yapacak

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye’deki yatırımları her yıl artırdıklarını, 150 milyon TL’ye ulaşan yüksek bir yatırımı hedeflediklerini söyledi.


Türk fındığının en büyük alıcı ve ihracatçısı konumunda bulunan Ferrero’nun 2018 yılında gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 9’uncu Sürdürülebilirlik Raporu’nun açıklandığı programda konuşan Kaslowski, “Ferrero olarak Türkiye’ye inanıyor, güveniyoruz. Türkiye’yi uzun dönem stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’deki yatırımlarımızı her yıl artırıyoruz. Buna göre 150 milyon TL’ye ulaşan yüksek bir yatırımı hedefliyoruz” dedi.


Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın da Türkiye’de fındık tarımında yaptıkları çalışmaları hatırlatarak, 65 model bahçeleri bulunduğunu, 120 kişilik ekiple çalıştıklarını, şimdiye kadar 35 çiftçiye ulaştıklarını belirtti. Akın, “Model bahçelerde 80-100 kg civarında olan üretimin, kısa sürede 250 kilogramın, hatta daha da üzerine çıkabileceğini gösterdik” diye konuştu.


Ferrero Çikolata Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu da, “İhracatımız her yıl artıyor. Markalı ürün üretiyoruz. Dünyanın her yerinde Ferrero ürünlerine talep, paralel bizim de üretimimiz artıyor. Öte yandan en büyük fındık ihracatçıyız. Türkiye’den aldığımız fındığı hem işleyip kendi üretimimizde kullanıyoruz hem de diğer şirketlere ihraç ediyoruz. Ferrero’nun ihtiyacı olan fındığın yüzde 80’ini Türkiye’den karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
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