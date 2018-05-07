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Ferrari Portofino Türkiye’de!

Dünya prömiyeri geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleşen Ferrari’nin cabrio modeli Portofino, Türkiye’de satışa sunuldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:47
Ferrari Portofino Türkiye’de!

Ülkemizde 541.525 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Portofino, tamamen yenilenen şasisinin etkisiyle hafifleyerek 600 HP gücündeki motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabiliyor. 2018 yılında Portofino için 5 adetlik satış kotaları bulunduğunu belirten Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel “Belirlenen 5 adetlik kotanın tamamının satışını gerçekleştirdik. İlkini bu ay teslim ettiğimiz Portofino modellerimizin teslimatları kasım ayına kadar devam edecek” bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:47
  1. Ferrari Portofino

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