Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arjantin devi talip oldu

Arjantin medyasındaki haberlere göre; THY ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan son Libertodores Kupası şampiyonu, gözünü kararttı. İki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamın Muslera’nın transferinde kullanılacağı iddia edildi. Buenos Aires’te doğan Uruguaylı file bekçisini Galatasaray Kulübü’nden koparmak ise bir hayli zor.

Yıllık maaşı en süt seviyede

32 yaşındaki kalecinin Sarı-Kırmızılılar’la 2021’e kadar mukavelesi bulunuyor. Ayrıca daha önce yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’ye yerleşmek istediğini söyleyen Muslera, G.Saray’dan bonuslar da dahil senelik 4 milyon euro civarında bir maaş alıyor. Dünya genelinde kalecilerin kazandığı paralara bakıldığında Muslera en üst seviyede maaşa sahip isimlerden biri konumunda bulunuyor. Ayrıca Galatasaray taraftarları da Muslera’nın ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

16 milyon Euro

Konuşulan 18 milyon dolar, 16 milyon euroya denk geliyor. River Plate’in 8 milyon euroluk kısmı bonservis bedeli, kalan 8 milyonu ise Muslera’nın 2 yıllık maaşı olarak ayıracağı konuşuluyor. Galatasaray Yönetimi ise bu teklif karşısında zor duruma düşebilir. Çünkü taraftarların en sevdiği futbolcuların başında gelen Muslera’nın satışı, büyük bir gerginliğe sebep olabilir. Deneyimli kaleci, 2011 yılından beri Galatasaray formasını giyiyor.