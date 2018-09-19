Fernandes: Ben etkilenmedim

3-0'lık mağlubiyeti hak etmediklerini kaydeden Fernandes, "Çok zor bir maçtı, ilk yarıya iyi başlayamadık. Sonra iyi bir dönemimiz oldu ancak 2. gol moralimizi bozdu. Böyle bir yenilgiyi hak etmedik" dedi.

Stadın atmosferi sorulan Portekizli, "Galatasaray'ın atmosferi benim için yeni bir şey değil, her zaman takımlarını çok iyi desteklerler. Bu yüzden bu atmosfer benim için bir problem değildi" cevabını verdi.

HÖWEDES: 'BÖYLE BİR ATMOSFERDE...'

Rus ekibinin savunmacısı Benedict Höwedes'in görüşleri ise şu şekilde:

"Öncelikle söylemek isterim ki biraz üzgünüz. Böyle bir atmosferde, böyle bir mağlubiyet aldığımız için üzgünüz. İlk yarıda pozisyonlar bulmamıza rağmen eşitliği sağlamayı başaramadık. 2. yarıda Eren'in harika bir golü vardı."