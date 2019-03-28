Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası verildi | Ferhat Sarıkaya kimdir? Kamuoyunda 'Şemdinli Savcısı' olarak bilenen eski savcı Ferhat Sarıkaya, tutuklu yargılandığı FETÖ/PDY davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki eski savcı Ferhat Sarıkaya kimdir? Ferhat Sarıkaya kaç yaşında? Ferhat Sarıkayanereli? Ferhat Sarıkaya'nın FETÖ bağlantısı ne?

Kamuoyunda 'Şemdinli Savcısı' olarak bilenen eski savcı Ferhat Sarıkaya, tutuklu yargılandığı FETÖ/PDY davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki eski savcı Ferhat Sarıkaya kimdir? Ferhat Sarıkaya kaç yaşında? Ferhat Sarıkaya nereli? Ferhat Sarıkaya'nın FETÖ bağlantısı ne? Ferhat Sarıkaya kimdir? Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu. Soruşturma kapsamında tutuklanan üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, 13 Kasım 2005'te intihar etti. Yargılama sonucunda Prof. Dr. Aşkın beraat etti. Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak" ile suçlandı. Bunun üzerine Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da meslekten ihraç etti. Anayasa değişikliğiyle hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolunun açılmasının ardından yeniden şekillenen HSK Genel Kurulu, Sarıkaya hakkındaki ihraç kararını kaldırdı. Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı. 15 Temmuz'dan sonra itirafçı oldu FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak kamuoyunun gündemine geldi. Savcılığa verdiği ifadede Sarıkaya, "Şemdinli iddianamesi"ne Büyükanıt'ın adını FETÖ'cü hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini söyledi. Bu itirafının ardından Sarıkaya, HSK 2. Dairesince 24 Ağustos 2016'da hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar meslekten uzaklaştırıldı. Kurul, 1 Kasım 2018'de Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti. Hakkındaki adli soruşturma kapsamında bir gün sonra gözaltına alınan Sarıkaya, 8 Kasım'da tutuklandı.

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