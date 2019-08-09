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Ferhan Yıldırım: "Bayramlar, milletimizin kültür hazinesinde her zaman var olacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, "Bayramlarımız; ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türk vatandaşlarımızın aynı his ve davranışlarla kutsal bir ibadeti aynı zamanda yapmasına neden olan manevi düzenleyici bir sistemdir" dedi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:43
Ferhan Yıldırım: "Bayramlar, milletimizin kültür hazinesinde her zaman var olacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, "Bayramlarımız; ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türk vatandaşlarımızın aynı his ve davranışlarla kutsal bir ibadeti aynı zamanda yapmasına neden olan manevi düzenleyici bir sistemdir" dedi.


Kurban Bayramı sebebiyle mesaj yayınlayan Yıldırım, olumlu duygu ve davranışların sadece bayramlarda değil, yılın tüm günlerinde de hakim olması gerektiğini ifade etti.


Türk-İslam Aleminin Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Yıldırım, "Yüce Allah’a manen yaklaşma ve yakınlaşmanın en yoğun olarak hissedildiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı; lütuf, rahmet ve bereketin cömertçe dağıtıldığı bir zamana da işaret etmektedir.Bu itibarla dini bayramlarımız ruhen arınma, zihnen sükunet, bedenen rahatlık için manevi anlamda yeni fırsatların ortaya çıkmasına kapı aralayan mana yüklü özel günlerdir.Sosyal yönü çok güçlü olan kurban ibadetinin; asırlardan beri yoksulları kollayan ve gözeten, paylaşımda dengeyi sağlayan bir işlevi bulunmaktadır.


Zekat ve fitre ibadetleri gibi; kardeşlik duygularını arttıran, sosyal kaynaşmaya vesile olan, yardımlaşma duygularını hareket geçirerek zorda olanları hatırlatan Kurban Bayramı; toplumsal ahenk ve işleyişin manevi vasıtaları arasında da yer almaktadır.


Ayrıca aziz millet fertleri arasında; kavuşmanın, kucaklaşmanın ve buluşmanın yaşandığı bir dönem olan bayramların, sosyal hayatın nizamı bakımından vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir özelliği bulunmaktadır.Dargınların barışacağı, sevinçlerin paylaşılıp çoğalacağı, çaresizlerin hatırlanacağı günler olan bayramlar, milli ve manevi bir değer sistemi olarak milletimizin kültür hazinesinde her zaman var olacaktır.Temennim ve dileğim; bu olumlu duygu ve davranışların sadece bayramlarla sınırlı kalmaması, yılın tüm günlerinde muhterem vatandaşlarımıza hakim olmasıdır. Sevgi ve hoşgörüde beliren noksanlığın, saygı ve bağlılıkta görülmeye başlanan gerilemenin milletimizi çevrelemeye başladığı bir dönemin içinden geçtiğimiz düşünüldüğünde, idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nın derin manası herkes tarafından daha iyi anlaşılmalı ve anlamlandırılmalıdır.Yaşatma ve koruma konusunda son derece kararlı ve tavizsiz olduğumuz aziz vatanımızın var olmasının maddi gerekleri olduğu kadar, manevi taraflarının da olduğu şüphe götürmez bir gerçektir" ifadelerini kullandı.



"MESELELERİNİZ ÜZERİNDE SAĞLIKLI DÜŞÜNMELİYİZ"



Başkan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bayramlarımız; ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türk vatandaşlarımızın aynı his ve davranışlarla kutsal bir ibadeti aynı zamanda yapmasına neden olan manevi düzenleyici bir sistemdir.Bayramlarda görülen birlik, hoşgörü, müşterek hareket eğiliminin, aziz millet fertlerinin birbirine göstereceği sevgiyle birleşmesi, muhatabı olduğumuz sorunların çözümü için; kalıcı, sağlam ve etkili bir çıkış yolunu inşa edeceği iyi bilinmelidir.Meselelerimiz üzerine sağlıklı düşünme ve geleceği yeniden planlama konusunda değerli bir imkan sunacak olan bayramın, yüzyıllarca nice badirelerden geçerek oluşan ve kuvvetlenen birlikte yaşama irademize daha fazla katkı sağlamasını canı gönülden diliyorum. Mensubiyetinden gurur duyduğumuz büyük milletimizin ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, vatanımızın her yöresindeki vatandaşlarıma Cenab-ı Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini içtenlikle temenni ediyorum."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:43
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