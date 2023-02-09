Fenomenlerin deprem üzerinden ahlaksız etkileşim çabası! Delimine isimli soytarı yalanı deşifre olunca...

Türkiye’yi sarsan tarihin en büyük depremlerinde yardım ekipleri depremle mücadele ederken Hatay bölgesinde kümelenen fenomen adı altındaki soytarıların etkileşim almak için uydurdukları yalanlar da dehşete düşürüyor.

HATAY’DA KİRLİ PROPAGANDA

10 ili etkileyen ve 4’üncü gününe girilen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları bir umut devam ederken, yüzyılın felaketinde büyük yıkımlardan biri de Hatay’da oldu.

Türkiye’nin her şehrinden yardımların gittiği Hatay ile ilgili sosyal medyada kirli propagandalar da kol geziyor.

JAMMERLAR GEZİYOR İDDİASI

Dün akşam saatlerinde bir canlı yayına bağlanan kişi, “Şehirde plakasız araçlarla jammerlar geziyor” dedi.

İddialar yayılınca, sosyal medya adeta ayaklandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gerçek, çok geçmeden ortaya çıktı.

İddianın sahibi “Delimine” lakaplı kişi, Instagram hesabından bir bilgilendirme mesajı yayınladı.

‘YANLIŞ ANLAŞILDIM’

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan fenomen, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar bahsettiğim bu araçlar, özel askeri ekip radyo frekans cihazlarıymış. Her yere radyo frekansı yollayıp, depremde nereler yıkılmış harita çıkarıyorlarmış. Sözlerim yanlış anlaşılmış olabilir. Durum çok hassas olduğu için hemen toparlayayım dedim.